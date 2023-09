Jatón y Poletti definirán en conjunto el Presupuesto Municipal 2024

Este lunes en la Estación Belgrano, los equipos técnicos del intendente Emilio Jatón y su sucesor Juan Pablo Poletti, se juntaron para la primer reunión de transición en la que se focalizaron diferentes cuestiones que hacen a la gestión pública de la ciudad de Santa Fe.

Como lo dejaron en claro tras el primer encuentro de transición, la intención es dejar un municipio "ordenado", por este motivo es que se empezaron a reunir los referentes de cada sector. Por el lado de la actual gestión participaron junto al intendente: Federico Crisalle, secretario de Gobierno, y Mariano Granato, secretario General del municipio. Y acompañaron al mandatario electo: Sebastián Mastropaolo, Alejandro Boscarol y Guillermo Ferrero.

"Pusimos como prioridad el Presupuesto Municipal y acordamos una ampliación de plazos que vamos a presentar al Concejo porque no tenemos los parámetros de la Provincia y a partir de allí lo vamos a elaborar de forma conjunta con las necesidades de cada grupo y de la ciudad", destacó Jatón en rueda de prensa.

Sobre el Presupuesto, Poletti analizó que "la idea es esperar en base al Presupuesto Provincial ver lo que baja al municipal y ahí acordar las prioridades que ellos tenían con las nuestras. En base a la campaña y a lo que dijimos veremos de hacer hincapié en los puntos claves para la ciudad".

En la reunión también se compartieron listas de prioridades sobre los temas que más le ocupan a la actual gestión y le preocupan al gobierno local que se viene. "Tenemos las mismas y tienen que ver con obra pública, gestión hídrica. Las cuestiones económicas y financieras no se debatieron pero están puestas en la lista, nos vamos a tomar estos dos meses para empezar a cruzar mucha información entre los equipos", indicó el actual intendente. Al mismo tiempo, remarcó que "entregamos una Municipalidad en marcha, no es como nos pasó a nosotros, que era una ciudad abandonada".

Poletti, como lo hizo en la primera reunión con Jatón, agradeció el espacio de transición y sostuvo "el ambiente ayuda mucho y fue gratificante que el temario que nosotros traíamos coincidió totalmente con el que ellos tenían", y agregó que "vamos a pedir profundamente los datos y ellos están dispuestos a darlos".

Reestructuración

Poletti fue consultado sobre la conformación de su posible gabinete, pero dijo que hasta el momento no lo tiene definido: "Seguimos tratando de armar el mejor equipo. Creo que, posiblemente, en el transcurso de octubre tendremos definidos los nombres, algunos en cabeza hay, pero todavía para definir el gabinete es pronto. Tiene que seguir gobernando el intendente actual y nosotros armar el equipo para hacer la transición lo más ordena posible".

preguntó al intendente electo sobre si tiene en análisis reestructurar el gobierno municipal: "Lo más probable es que hagamos cambios y trataremos de reducir Secretarías. Potenciar alguna Subsecretaría e ir bajando la planta política en un número que sea lo más importante posible para tratar de disminuir el gasto público".

Gestión hídrica y obras públicas

La cuestión que apareja la gestión hídrica de la ciudad en correlación con el fenómeno de El Niño y el posible repunte de los ríos es una preocupación que tiene en el tintero el intendente electo: "Es un tema en el que vamos a estar presente con Emilio, para poder hablarlo junto a los equipos técnicos y de ser necesario hacer recorridas por las distintas áreas".

Respecto a la obra pública, tal cual lo señaló El Litoral la semana pasada sobre los trabajos que están ralentizados en la ciudad por atrasos en los fondos que tienen que llegar de Nación, Poletti indicó que "se charló y está dentro del punteo de transición. Después las áreas técnicas van a ir específicamente al listado de obras sobre lo que quedó pendiente. Todo lo que esté presupuestado, financiado y esté en marcha se va a terminar, es el compromiso que asumimos. Emilio dijo que está peleando para que los fondos continúen llegando y poder terminar todas las obras que más se puedan hasta el 10 de diciembre y las que tengan perspectiva a uno o dos años, poder terminarlas".

Con informacion de El Litoral.