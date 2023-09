Cómo convenció Perotti a Pullaro para que se apruebe un crédito millonario

La noticia pasó desapercibida en medio de las primeras reuniones técnicas por la transición, pero la aprobación en el Senado provincial del permiso de endeudamiento al Poder Ejecutivo para tomar 50 millones de dólares del Fondo Saudí revela el nivel de diálogo y escucha en el que se está desarrollando la transición entre Omar Perotti y el gobernador electo Maximiliano Pullaro.

El crédito internacional fue gestionado para la construcción de un nuevo tramo del acueducto biprovinical Santa Fe–Córdoba y acaba de tener media sanción en la Cámara de Senadores sobre tablas y con apoyo unánime, por lo que marca un momento clave del traspaso de un gobierno a otro, tanto por la jerarquía de la obra y el endeudamiento que supone, como por los pormenores de cómo se llegó a esa aprobación.

Para Pullaro, el tema no estaba en radar de las urgencias. Cuando sus legisladores le avisaron que los senadores del peronismo pretendían aprobar el permiso de endeudamiento, les dijo que lo pusieran en stand by para estudiarlo en detalle una vez que asumieran el gobierno. Sin embargo, un llamado de Perotti cambió la mirada de quien lo sucederá a partir de diciembre. En consecuencia, el mismo día que se ingresó el mensaje, se tomó la decisión de tratarlo y se le dio media sanción con la votación unánime de senadores peronistas y radicales.



¿Cómo fue que el gobernador electo cambió de parecer? Perotti lo llamó a Pullaro y le enumeró las ventajas del préstamo, que se caracteriza por una tasa de interés muy baja y plazos de amortización largos, condiciones a las que el país no accede si no es a través de estas líneas de crédito. Además de eso, como toda operación de crédito internacional, requiere de autorización de la Casa Rosada, ya que el Estado nacional es el garante de última instancia del endeudamiento de las provincias. Ante ese contexto, coincidieron que, en las condiciones políticas actuales del país, lo mejor era acelerar y tratar de sacarlo antes del 10 de diciembre, porque con las futuras autoridades resulta impredecible.

“Yo creo que hay que aprobarlo ahora, pero ustedes hagan como les parezca mejor”, resumió Perotti, con amabilidad y sin tensionar nada. Pullaro tomó de inmediato las explicaciones y se comunicó con los senadores de su partido para darle luz verde. “Si me lo explican y es razonable, no tengo problema en modificar mi posición”, le dijo Pullaro a su tropa al momento de darle luz verde para que lo aprobasen sobre tablas en el Senado. Se descuenta que el préstamo se tramitará a la misma velocidad en la Cámara de Diputados.

El acueducto interprovincial se comenzó a gestionar hace una década. Se trata de una toma de agua y planta de potabilización sobre el río Coronda, a la altura de la ciudad homónima, y un conducto que atravesará la frontera interprovincial, hasta la capital mediterránea. En el trayecto, abastecerá a través de conexiones y subrramales a localidades de las dos provincias. Los primeros acuerdos los firmaron los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Juan Manuel De la Sota, avanzaron con Miguel Lifschitz y Juan Schiaretti y se materializaron con Perotti y Schiaretti.

El segundo tramo del acueducto biprovincial es la primera obra que financiará el Fondo Saudí en la provincia. La primera, que comprende desde Coronda hasta San Francisco (en la frontera de Córdoba), tiene el aporte del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, que ya ha financiado otras obras de gran escala en la provincia desde la década del 2000.

Con los saudíes, la negociación más fina con Santa Fe comenzó en enero de este año y para el mes de marzo, la delegación árabe ya había sido recibida también por el gobernador cordobés Juan Schiaretti. Días después, el apretón de manos final entre el gobernador y el embajador de Arabia Saudita, Hussein Mohammad Abdulfatah Alassiri, fue en salón Blanco de Casa de Gobierno, cuando Perotti le presentó el proyecto completo del Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba.

Concretamente, el endeudamiento santafesino es por 187,5 millones de Riades Saudíes que equivalen a 50 millones de dólares amortizables en 20 años, con 5 de gracia y con un interés del 2% anual. La provincia de Córdoba tomó un préstamo igual, por lo que entre ambas provincias toman el equivalente a 100 millones de dólares.

La parte que se construirá con esos fondos corresponde a los bloques B y C de la Fase I - Etapa I, que consiste en un acueducto desde Coronda hasta la estación de bombeo N° 2, ingreso y centros de distribución de agua para Barrancas, Gessler, Larrechea, Arocena, San Fabián, Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, López, Campo Piaggio, Colonia Belgrano, todas en territorio santafesino. En esta primera etapa, la obra prevé llevar agua potable a 54 localidades, de las cuales 33 son de Santa Fe.

Con información de Letra P, sobre una nota de Gabriela Albanesi y David Narciso