Un confiado Sergio Massa asegura que van «a dar vuelta la elección el 22 de octubre»

El ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, desembarcó esta semana en el conurbano bonaerense, donde inauguró una obra de pavimentación entre los municipios de Almirante Brown y Presidente Perón, y sostuvo que Unión por la Patria va a «dar vuelta la elección el 22 de octubre y a construir un gobierno mejor desde el 10 de diciembre».

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Massa agregó que quienes «viven en el Gran Buenos Aires, en el Conurbano, tienen los mismos derechos a vivir con buenos servicios, como pavimento, gas y agua, como quienes viven en la Capital Federal», replicó NA.

«Por eso tenemos que invertir, porque si no pasará lo que otros proponen, que es que donde haya un negocio, que haya un peaje y donde no, que haya zanjones», sostuvo en alusión a su competidor Javier Milei. En ese sentido, Massa señaló: «Entiendo que por el enojo, nuestros hijos son invadidos por mensajes que caen simpáticos, de que cada uno tiene que ser libre. Pero vamos a ser libres yendo gratis a la universidad, no pagando».

«Teniendo atención en salud, no pagando para ir a la salita o al hospital o vendiendo nuestros órganos», manifestó. «Para que no nos den vuelta los valores de la familia, del trabajo, de la educación pública, de la democracia y de la industria nacional, vamos a dar vuelta la elección y el 22 de octubre, vamos a ganar para construir un gobierno mejor a partir del 10 de diciembre», enfatizó.

Y prometió que en un gobierno suyo el país va a «juntar sus propios dólares y a sacar al FMI de Argentina y así vivir en un país en el que las decisiones económicas las tomemos nosotros». «No estamos dispuestos a rendirnos en el altar del ajuste del FMI, vamos a defender la soberanía, el derecho de nuestra gente a vivir mucho mejor y así lo vamos a hacer», remarcó.

Últimas actividades antes de las elecciones

Este martes, Alberto Fernández y Massa encabezaron la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, una importante obra que evitará la contaminación por líquidos cloacales sin tratar en la cuenca. Esta fue la última actividad oficial que pudo realizar el Gobierno, ya que hoy miércoles comenzó la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio.

Con información de www.elintransigente.com