Patricia Bullrich apuntó contra Javier Milei tras el debate: «No puede negar la dictadura»

El debate presidencial en Argentina tuvo sus momentos de tensión como cuando durante el bloque de Derechos Humanos el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, negó que hayan sido 30.000 los desaparecidos durante la última dictadura militar. Ante esto, desde el oficialismo lo criticaron y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, no se quedó atrás.

La ex ministra de Seguridad participó de un encuentro del PRO y al salir se topó con periodistas, los cuales le consultaron acerca de lo sucedido en Santiago del Estero. Primero, reconoció que vio más «calmadito, más dormidito» al diputado nacional por el liberalismo en un mensaje de igual sintonía al que tuvo el Frente de Izquierda durante el debate.

«Milei ayer (por el domingo) se pasó. Planteó que directamente en Argentina no hubo dictadura. Eso es pasar los límites y negar la realidad, un negacionista. Uno puede decir que hubo una dictadura que tuvo los desaparecidos que tuvo, las familias que se presentaron son las de la CONADEP. Puede discutirlo o no pero es lo que se presentó», aseguró Patricia Bullrich en declaraciones que compartió TN.

Seguido a esto, admitió que «hubo otros muertos y asesinados también» pero que eso no quita que «no puede negar la dictadura, negar la dictadura es pasarse de rosca«. Bajo este clima, la candidata de Juntos por el Cambio cargó contra el ganador de las PASO 2023 luego de no haberlo hecho anoche porque ya no tenía derecho a réplica a esa altura del evento.

Patricia Bulrich contra Massa

Por otro lado, la ex ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri también apuntó contra el representante de Unión por la Patria: «Massa tiene que dejar de mentir, no se puede hacer unidad nacional con alguien que miente todos los días. Ayer mintió. Nos está destruyendo y dejando una bomba cada vez más grande. La unidad es con los serios que quieren cambiar el país de verdad», aseveró.

Con información de www.elintransigente.com