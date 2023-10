Desesperada búsqueda de Isabella, una adolescente de 14 años que desapareció cuando salió del colegio

Una nena de 14 años está desaparecida desde ayer por la tarde cuando salió del colegio Santa María del barrio porteño de Caballito. Su mamá dice que los amigos la vieron en los alrededores del Parque Rivadavia a las 20.

De acuerdo al relato que brindó su mamá, Isabella salió a las 18 del Instituto Santa María -ubicado en Senillosa y Alberdi- vestida con el uniforme del colegio y le pidió permiso para quedarse con unos amigos en la estación de servicio de Alberdi y Senillosa hasta las 19. Mariela le dijo que sí y le aclaró que la iba a pasar a buscar por ahí.

Cuando Mariela llegó al lugar, su hija no estaba. La llamó y tampoco hubo respuestas. Llamó a sus amigos, quienes aportaron una información clave, distinta a la que su hija le había dado: “Me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, un tal Brian. A mí no me dijo nada de eso y desde entonces no tengo más noticias”.



Isabella se había cambiado este año de colegio, antes asistía al Liceo 2 Amancio Alcorta, ubicado prácticamente sobre el Parque Rivadavia. Sus excompañeros de escuela le brindaron a Mariela datos relevantes para la búsqueda.

“Me dicen que la vieron a la salida del colegio de ellos. Hasta las 8 de la noche tengo gente que la ubica en el Parque Rivadavia, después de eso no. Eso es hace seis cuadras de mi casa”, detalló Mariela, quien reveló que en la estación de servicio no tenían datos sobre su hija.

En paralelo, la mujer trató de activar el rastreo a través de iCloud -debido a que la adolescente tiene un iPhone-, pero no tuvo suerte: “Ella cambia la contraseña cada dos por tres y no logro hacer el rastreo”. “Tenía la campera, los útiles y su riñonera. No llevó ni ropa extra ni los maquillajes”, detalló.

Con informacion de Todo noticias.