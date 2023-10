Maluma recordó su primer encuentro con Marc Anthony

Maluma estuvo presente en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Además de hacer una presentación en vivo, también dialogó con el famoso conductor estadounidense y relató divertidas anécdotas.

El músico está celebrando sus dos nominaciones a los Latin Grammys 2023 por su canción “La fórmula” junto a Marc Anthony en las categorías Grabación del año y Mejor canción tropical.

Así, Jimmy Fallon le preguntó cómo comenzó el vínculo con el exmarido de Jennifer López. “He sido fan de él desde niño, mis padres me criaron con su música”, reveló el colombiano.

Así, lo conoció de la manera menos esperada: “Un día me dijeron que él quería conocerme, él estaba viviendo en Miami y yo también estaba por Florida. De repente, recibí un mensaje de texto que decía: ‘Hey, bro, ven un rato a mi casa’, y yo quedé como ‘¿Qué? ¿Eres Marc? Ok, está bien’”.

Y continuó sobre aquel primer encuentro: “Pasamos al menos ochos horas hablando hasta la madrugada. Escuchamos sus canciones nuevas y las mías de ese entonces y fue maravilloso”.

Además, Maluma fue invitado a la boda de Anthony y Nadia Ferreira y lo curioso fue que coincidió con el día de su cumpleaños. Así que cuando recibió la invitación esta fue su reacción: “Me dijo ‘es el 28 de enero’ y yo le respondí ‘hermano, ese es mi cumpleaños’”.

Para rematar la anécdota, el cantante de “Felices los 4″ finalizó: “Fue genial porque no tuve que gastar dinero en mi fiesta... él pagó por todo, pagó mi fiesta de cumpleaños”.

El encuentro de Maluma con Madonna

Tiempo atrás, en una entrevista con El hormiguero, Maluma recordó el problema que tuvo Madonna cuando se quedó en su casa.

“En Medellín, mi ciudad natal, cuando hice mi primer concierto en el estadio tuve la oportunidad de llevar a Madonna. Estuvo allí conmigo”, contó Maluma ante las cámaras. El cantante relató que no fue fácil: “Qué cosa tan difícil, de verdad. Yo la amo, ella es mi amiga, pero, al final del día, tener a una superestrella de esta magnitud en mi casa, porque ella se quedó en mi casa...”.



El artista agregó más información sobre aquella experiencia: “Ocho días antes del concierto me canceló, me dijo que no podía ir porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer cosas con su familia. Yo casi me muero, de verdad, casi me desmayo, porque me mandó una nota de voz como de tres minutos”.

“Escuché la nota de voz al segundo día y yo ya con la lágrima”, recordó el artista. “Pero no fue nada fácil porque no era ella sola, era todo su equipo de trabajo. Si no me equivoco, eran 27 personas. De un momento a otro, se quemó la planta de luz de la casa, de energía, por exceso de uso. Me llama ella a los gritos: ‘Juan Luis, tu casa no tiene energía, ¿qué carajo voy a hacer?’. Tocó poner otras plantas eléctricas. Luego valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, completó Maluma.

Fuente: TN