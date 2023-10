Gisela Scaglia: "No estoy contando cuántos ministerios tiene el PRO y cuántos el socialismo"

Gisela Scaglia consiguió el mejor acuerdo político de su vida al cerrar con Maximiliano Pullaro. Es la vicegobernadora electa de Santa Fe, será la presidenta del Senado y adquirió un rol de preponderancia en el PRO provincial. El mandatario que asumirá en diciembre, a su vez, avisa que planteará una suerte de cogobierno con la exdiputada. De la nada a la gloria me voy, como dice la canción.

De todos modos, Scaglia mantiene una tensión abierta al interior del partido amarillo, con el ala que conduce el diputado Federico Angelini, con quien admite que la cosa no está fácil. La exjugadora de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia da a entender, además, que el PRO conducirá el Ministerio de Trabajo, que no la inquieta que el socialismo pueda tener más carteras que su partido y que si Javier Milei y Sergio Massa llegan a un ballotage, no piensa votar en blanco.



-Pullaro habla de un cogobierno con usted, ¿qué significa eso?

-Ser parte de las decisiones, de trabajar juntos, que tanto el gobernador como la vicegobernadora tengan agenda ejecutiva, que podamos tener un gobierno de unidad con todos los partidos políticos que integramos Unidos, que las decisiones trascendentales de la provincia sean tomadas en conjunto.

-¿Le consulta nombres del futuro gabinete?

-Dialogamos todo. Algunas personas vienen trabajando con más trayectoria, con más recorrido, pero hay nombres que los decidimos en conjunto o nos pedimos la opinión mutuamente. No es sólo él a mí; cada vez que tomo una decisión de nombres que son del PRO, que van a estar en el gobierno, lo hablo con él.

-¿Es prioritario la conformación de un gabinete paritario?

-No, para mí es de capacidad más que de paridad. Quiero a los mejores en los lugares porque la situación de la provincia requiere a los mejores. Y podría ser un gabinete de todas mujeres, un gabinete de todos hombres, pero lo que vale acá es realmente que existen los mejores y que sean personas que puedan conducir un proceso que va a ser difícil.

-¿El PRO tiene entre manos el ofrecimiento del Ministerio de Trabajo?

-Estamos organizándolo, me estoy ocupando, buscando perfiles. Pero estamos en esa tarea como en muchas otras cosas, estoy encima de muchos temas. No necesariamente después los nombres son del PRO únicamente, o del radicalismo o el socialismo. No me importa el partido, no estoy pensando en eso. Obviamente tengo un partido político, lo defiendo, pero me gusta aprender de quienes estuvieron en gestión.

-Se filtró el nombre de Coco Bascolo como un posible ministro de Trabajo...

-Es una persona cercana a mí, cercana a Maxi, es del norte, es importante que el norte tenga representación en el gabinete. Me preocupa más y me interesa más la representación territorial que la de género, básicamente. Me gusta el perfil de un concejal que fue para la Intendencia. Es un empresario, que tiene una mirada de la creación del empleo y de cómo se genera empleo y cómo se paga un sueldo, que para mí es muy importante ¿Querés generar empleo, pero nunca pagaste un sueldo, nunca tuviste una empresa, nunca te enfrentaste a los problemas que se enfrenta un empresario? Eso me gusta de ese perfil, no significa que él vaya ser el ministro.

-¿El PRO y el socialismo deberían tener la misma cantidad de ministerios?

-No, no estoy contando con la birome cuántos ministerios tiene uno y cuántos tiene el otro, no me dedico a eso.

-Si el PRO tiene un ministro y socialismo dos, ¿no le preocupa?

-El PRO tiene la vicegobernación y estamos hablando de cogobierno y de gobernar juntos. Nunca siento que eso sea una deuda para el PRO. Al contrario, nosotros como partido es la primera vez en la historia, que va a tener un cargo tan alto como la vicegobernación, no habíamos nunca podido estar en semejante lugar en Santa Fe.

-Y en términos del PRO, ¿cómo lleva el diálogo con el sector de Angelini, que estuvo del otro lado en las PASO?

-Me senté con todos, con todos es todos, no me queda nadie del PRO con el que no me haya sentado a dialogar. Desde un lugar de mucha humildad y con mucha apertura a que los mejores cuadros que tenga el partido puedan estar en el gobierno, y eso se lo transmití absolutamente a todos. Obviamente, no es que eso nos trae algunas discusiones, no digo que no las tenga.

-Tensiones siempre va a haber...

-Sí, pero yo tengo claro cuál es el horizonte, soy de un partido político que se llama el PRO y lo quiero fortalecer, lo quiero construir de manera más grande y hacerlo más grande en la provincia.

-¿Qué vaya a ser vicegobernadora la pone en un lugar de liderazgo en el PRO Santa Fe?

-Los liderazgos no se imponen. Espero que quienes son parte del PRO entiendan que yo puedo liderarlo, o que sientan que puedo hacerlo, pero yo no voy a imponerle a nadie un liderazgo que no se sienta cómodo. Uno puede construir un perfil de liderazgo, y sentir que con muchas personas que no teníamos tanto diálogo o puentes construidos, los podemos empezar a construir desde ahora, o reconstruir relaciones. Con algunos me he sentado a reconstruir lazos.

¿Angelini fue uno de ellos?

-Me senté, pero no sé si...sí con otra gente.

-Además de vicegobernadora, le va a tocar ser presidenta del Senado, ¿cómo imagina la relación con los senadores?

-Sí, pero a mí me entusiasma el cambio del Senado. Primero porque de los 19 senadores, 13 son de Unidos. Y de esos, en principio seis son nuevos senadores que nunca estuvieron en una banca y tienen menos de 50 años. El recambio es muy importante. Es un Senado que va a tener otra impronta, y no lo digo despectivamente o de manera negativa a lo que estuvo, pero sí va a haber otra impronta. Esto te lo puedo asegurar, porque yo veo el entusiasmo de los nuevos senadores, de decir 'saquemos al Senado al territorio'. La apuesta es que la vicegobernación salga también de las cuatro paredes del Senado.

-Qué opinión tiene sobre el senador Traferri y su desafuero?

-Lo tendría que haber hecho antes. Uno siempre tiene que estar a disposición de la justicia y los fueros no te eximen de ir a declarar y a presentarte a la justicia. Los fueros tienen una razón de ser en la Constitución Nacional y en la de la provincia, que tiene que ver con la imposibilidad que tiene cualquier persona de no dejarte llegar a votar cuando tenés que ir a votar. En eso, yo soy tajante, ni el expresidente (Mauricio) Macri, cuando tuvo problemas con la justicia, no se presentó, con la Justicia hay que estar siempre a disposición.

-¿Clara García debería ser la presidenta de Diputados?

-Me gusta Clara, pero no soy yo quien tiene que opinar. Si bien nos conocemos hace muchos años, desde que yo era asesora de Laura Weskamp, la primera concejala del PRO en Rosario, con Clara nunca habíamos compartido un espacio político. Tengo un respeto enorme por Miguel Lifschitz, pero yo trabajé para (Miguel) Del Sel. Encontrarme en esta campaña con una persona como ella y poder tirar para el mismo lado fue muy lindo.

-En el caso hipotético de que Javier Milei y Sergio Massa lleguen a un ballotage, ¿tiene tomada una decisión?

-Sería el día más difícil de mi vida. Espero que sea entre Patricia Bullrich y Milei o Massa, estoy trabajando para eso.

-¿Por qué sería el día más difícil?

-Porque yo no tengo cercanía a ninguno de los dos proyectos políticos. Me costaría mucho pensar ese voto.

-Podría votar en blanco también...

-Pero un vicegobernador no puede votar en blanco. Como responsabilidad, no sé si está bien votar en blanco en un país que duele tanto.

