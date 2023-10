Patricia Bullrich: “Macri es parte de nuestro partido, pero ahora me toca a mí”

En la segunda edición del programa de Mirtha Legrand, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se mostró optimista de cara a las próximas elecciones, mencionó el caso de Martín Insaurralde, apuntó contra la CGT (Confederación General del Trabajo) y habló del rol de Mauricio Macri. “Macri es de nuestro partido, pero ahora me toca a mí”, sostuvo. Del programa participaron también la cabeza de su equipo económico, Carlos Melconian, y los periodistas Jonatan Viale y Diego Sehinkman.

Bullrich realizó un diagnóstico del panorama actual de la Argentina y señaló a la corrupción como el principal problema para sacar adelante al país. En esa línea, planteó: “Argentina está copada de mafia, de populismo. Tenemos que sacar a estas mafias que gobiernan y se llevan todo”.

Así, cuestionó también el crecimiento de la planta de trabajadores en el Estado al asegurar que “en 20 años de kirchnerismo, el Estado creció un 100%”. En este contexto, criticó a la CGT por no manifestarse por los altos niveles de inflación y sostuvo: “Ellos se protegen a ellos, porque protegen su poder”.

De cara a las próximas elecciones, la candidata de Juntos por el Cambio aseguró que “se tiene mucha confianza” en una eventual gestión. “Estoy muy convencida de que la gente se va a revelar y va a decir: ‘Dejénlos gobernar’”, sostuvo durante la entrevista.

Con respecto a la gobernabilidad, la exministra de Seguridad destacó la cantidad de provincias en manos de gente de su partido. “Es la primera vez que en 40 años el cambio tiene más gobernadores que el PJ o el peronismo, como le quieras decir. Con todo eso y con un equipo económico de primer nivel, vamos a ir contra los que están hoy agazapados”, prometió.

En otro momento de la charla, fue consultada sobre el caso de Martín Insaurralde y preguntó: “¿Vos sabés cuántos Insaurraldes hay?”, al tiempo que mencionó también las irregularidades que denunciaron en el Banco Nación por el pago de sueldos millonarios.

Luego de sus cuestionamientos al sindicalismo y, al ser consultada por La Chiqui sobre la gestión de Macri, Bullrich analizó que le “faltó enfrentamiento con los que te afectan la gobernabilidad”. “Macri tuvo problemas, para mí, cambió los términos. Los dos primeros años tendría que haber sido duro contra la inflación”, analizó y expresó: “Macri es parte de nuestro partido, pero ahora me toca a mi”.

Melconian aprovechó la oportunidad para hacer una acotación y explicar que el tema de las tarifas, que se le cuestionó a Macri durante su gestión, “empezó en 2003″, por lo que aclaró que el que “genera el problema es el que la atrasó, pero el que tiene el problema es el que la quiere solucionar”. En consecuencia y a meses de un nuevo Gobierno, indicó que “el que viene, viene para solucionar”.

Por otro lado, el jefe del equipo económico de Bullrich rompió el silencio sobre los audios que circularon durante la última semana y negó que se traten de palabras de él. “Es una mentira total y es mentira total el contenido”, afirmó.

Hace unos días, la candidata ya se había expresado al respecto, descartando que se tratara de Melconian y hablando de una operación en plena campaña electoral. En esa línea, el ex titular del Banco Nación señaló que “el conflicto de todo esto ahora es que quieren que los levanten para que afecten a la campaña”.

Además, cuestionó a quienes los acusan de cometer tráfico de influencias al alegar que, en el caso que fuera su voz, “no hay nada de eso” en los audios. “Yo no tengo nada que ver, alguien me está preguntando y estoy contestando. Primera cuestión: yo ahí no era funcionario, porque esa conversación es a posteriori de mi rol en el Banco Nación, si fuera yo. Segunda cuestión: son mis críticas al presidente Mauricio Macri, a ver yo eso lo hice público”, manifestó.

Bullrich, por su parte, reiteró sus dichos anteriores y sumó: “Lo escuché varias veces porque mi prestigio y el de nuestro gobierno también corren en esto. Para mí, esto está hecho para afectarnos a nosotros”.

Una vez finalizado el tema y, sobre el cierre del programa, la ex titular de la cartera de Seguridad proyectó que “Juntos por el Cambio se va a levantar porque fue el único partido que fue a una interna” para los comicios generales de la semana próxima. La emisión del programa anoche coincide con el anuncio de Patricia Bullrich, en el que prometió designar a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gabinete de la Nación en caso de llegar a la Presidencia, como una estrategia para fortalecer el último tramo de la competencia electoral.

Con información de www.infobae.com