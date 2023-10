“Cuiden a mamá”: qué hay detrás de la caída de Rigau y su temor a convertirse en prófugo o en arrepentido

Viernes 13, a las 17.09. “Chocolate” está en la casa. Capaz que salió un rato. A él le gusta juntarse con amigos, pero anoche estaba en el domicilio de La Granja.

El que habla es Miguel Molina, uno de los abogados de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que cayó por primera vez preso el 9 de septiembre, in fraganti, con 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados bonaerense. Rigau fue detenido cuando sacaba dinero de los cajeros del BAPRO de 7 y 54, en pleno centro, a metros de la sede del PJ bonaerense y del Palacio Legislativo. Mucho más que una coordenada geográfica.

A esa hora del viernes 13, “Chocolate” Rigau era buscado por la Policía bonaerense. Habían ido a tocarle el timbre por la mañana del feriado y no lo encontraron. Como no tenían una orden de allanamiento, se fueron. Después la Justicia ordenó la captura y los allanamientos. Rigau no aparecía. Miguel Molina, del oneroso estudio de abogados de alcurnia Gascón, presentó una eximición de prisión. El juez de Garantías Federico Atencio la rechazó el mismo viernes a las 19.07.

Corría el tiempo. Rigau y la Policía jugaban al gato y el ratón. Cerca de las 19 del sábado, “Chocolate” y su abogado se presentaron en la comisaría 2 de La Plata. Faltaban minutos para que se cumplieran las 24 horas de su ausencia. Rigau, como la calabaza de la Cenicienta, iba a convertirse en prófugo de la justicia. Y eso no lo quería, por estrategia judicial.

Sábado 14, a las 19.06. “Chocolate” se presentó espontáneamente en la comisaría 2 de La Plata y se puso a disposición del juez. Yo lo acompañé. Estamos acá.

El que habla es el abogado Molina. “Chocolate, dónde estás”, lo llamó su defensor. “Estoy en lo de mi hijo. Si no me puedo entregar el lunes, por el Día de la Madre, estoy a disposición del juez”. Es la conversación que reproduce Molina, que tuvo que viajar varios kilómetros porque estaba en un campo, por el feriado, para acompañarlo a Rigau a la comisaría de 38 entre 8 y 9.



Qué hay detrás de la caída de “Chocolate” Rigau

“Chocolate” estuvo 11 días preso y 24 días en libertad, hasta que el sábado se entregó a la Justicia. Había sido liberado el 20 de septiembre, con un fallo exprés y escandaloso de los camaritas Alejandro Villordo y Alberto Benavides. Tan polémico que Villordo dejó de ir a nadar al gimnasio donde era habitué. Cambió la rutina fitness. Ahora sale a correr solitario por Villa Elisa.

La Cámara de Casación Penal rechazó el fallo de Villordo y Benavides. La orden de detención de Rigau que había dispuesto Atencio cobraba vigencia. También la pericia al celular del puntero del PJ que la fiscal Betina Lacki fijó para el viernes 20, dos días antes de las elecciones.

La sospecha es que Rigau es un eslabón de un mecanismo de financiamiento ilegal de la política desde la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Federico Otermín, delfín de Martín Insaurralde, protagonista del Yategate. Golpea a Sergio Massa, porque “Chocolate” milita con el dirigente del Frente Renovador Fabián Albini, candidato a la reelección como concejal de La Plata. Pero también involucraría a la oposición y a la otra Cámara, la de Senadores. Un mecanismo donde la grieta no entra. O sea, entran todos.

El 15 de junio de este año, la Justicia condenó al ex senador provincial Antonio Armando Nieto a la pena de cuatro años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por fraude en perjuicio de la administración pública a través de la contratación de empleados “ñoquis”. Nieto llegó al Senado en 2007 por Unión PRO y luego por Unión Celeste y Blanco, el sello de Francisco de Narváez, ahora cercano a La Libertad Avanza. La Justicia sobreseyó a una peluquera involucrada en la trama.

“Mi asistida fue atraída con la idea de obtener un empleo fijo en blanco, con asistencia médica de IOMA y aceptó. Les transmitió esa oportunidad a algunas personas de su círculo de confianza, entre los que había empleadas suyas de la peluquería. Ella personalmente acompañó a estas personas a hacer los trámites y por eso quedó señalada como partícipe. Pasado un tiempo sin que tuviesen novedad respecto al empleo (nadie les comunicaba donde prestar servicio ni desde cuando), supieron que ya constaban como activos y así comprendieron que existía algo irregular en su nombramiento. De inmediato resolvieron su dimisión. Todo ello quedó así acreditado en el juicio y por eso logramos la absolución de nuestra asistida, por la decisión de la agente fiscal de desistir de acusarla, habiendo quedado claro que era una víctima. Más allá de la maniobra dolosa desarrollada a espaldas de los afectados, existe una particular nota gravosa y es el aprovechamiento de la necesidad de quienes más necesitaban el prometido empleo”, explica a TN el abogado Juan Pesquera.

Muy parecido a la sospecha que recae sobre Rigau. El senador provincial Nieto fue condenado y no habló. En la Legislatura ni recuerdan si alguna vez en los años de mandato siquiera habló. No le conocen la voz. El presidente de Poder Ciudadano Hugo Wortman Jofré se presentó en la causa “Chocolate” como querellante. “Silenciar a ‘Chocolate’ es el nuevo objetivo de la mafia que lo cobijaba”, dice en una nota de opinión que publico el viernes en Clarín.

¿Puede Rigau ser el Pontacuarto de la Legislatura bonaerense? Pontacuarto es el empleado del bloque radical que denunció coimas en el Senado de la Nación durante el gobierno de la Alianza. “Como arrepentido Chocolate va a estar más seguro”, dice Wortman Jofré. TN pudo saber que por ahora Rigau no muestra intención de convertirse en un “arrepentido”.

Su abogado presentó un pedido de excarcelación ordinaria y una extraordinaria por el estado de salud de la esposa de Rigau. “La operan por tercera vez del corazón el 2 de noviembre”, dicen y argumentan que “Chocolate” es el único que la cuida. El martes próximo, el juez Atencio podría expedirse.

“Chocolate” fue traslado a Olmos, a la alcaidía del Servicio Penitenciario, Roberto Pettinato, considerado el creador de la escuela penitenciaria en la Provincia. Su hijo, el Pettinato famoso, estuvo con Scioli, cuando la inauguró en 2011.

El calendario tironea. ¿A Rigau el oficialismo lo necesitaba preso antes de las elecciones? ¿Arrepentido? ¿Nunca, jamás? ¿Duro de domar? o ¿Chocolate templado?

Fuente: TN