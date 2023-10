Milei cerrará su campaña con un acto similar al de las PASO y evitará correr riesgos en el tramo final

Mientras Patricia Bullrich se embarca en un rally de campaña por siete provincias y Sergio Massa se divide entre su doble rol de candidato presidencial y de ministro de Economía en medio de la crisis cambiaria, Javier Milei se adelantó a sus contrincantes y cerrará hoy, con un único acto en la ciudad de Buenos Aires, la carrera hacia las elecciones del domingo. Con un formato similar al que desplegó en la previa de las PASO, en los días finales antes del domingo 22 apostará al juego seguro, sin sorpresas ni excesiva exhibición. Quiere cuidar la intención de voto que ya consiguió, mientras se muestra confiado en que está cerca de imponerse en primera vuelta y sortear un -virtualmente riesgoso- balotaje.

El cierre de hoy empezará a las 19, en el estadio Movistar Arena, el mismo complejo donde La Libertad Avanza había clausurado la carrera proselitista hacia la PASO. En ese momento, había sido el único en protagonizar un acto de cierre, luego de que sus rivales de UP y JxC se vieran obligados a suspender los suyos para evitar susceptibilidades por el asesinato de la nena de 11 años asesinada en Lanús. Esta vez, convivirá con las presentaciones de sus contrincantes, pero se adelantó. En el frente político dijeron que la fijación de la fecha se debió a la disponibilidad del lugar.

Según aseguran desde la cúpula libertaria, nada cambiará demasiado hoy en el recinto que suele albergar eventos artísticos de peso. Sí habrá cambios en la escenografía, que nuevamente estará curada por la hermana y principal asesora de Milei, Karina, que estudió Escenografía antes de dedicarse a la política y armó todas las caravanas y actos del candidato. Pero el aspecto y las particularidades del escenario, la musicalización y otros pormenores se mantienen en reserva para conservar el “efecto sorpresa”.

En los últimos días, Karina estuvo abocada a la organización, al punto de que no pudo acompañar a su hermano a la caravana del cierre bonaerense en Lomas de Zamora y Moreno el lunes feriado, a diferencia de todas las otras recorridas. Según dijeron en LLA, estaba muy ocupada por la finalización de los detalles para el evento, al que se espera que asistan unos 12.000 militantes desde la propia capital, PBA y el interior. Los partidos del frente facilitarán micros que saldrán desde distintos puntos, pero no les pagará a los asistentes para que vayan. “Sólo les proveemos la logística, el transporte. Vienen por convicción”, aclaró un armador.

También están repartiendo boletas a través de un sistema de “puntos de entrega” por horario, distribuidos en varias localidades, y anunciadas por las redes sociales. “Vení a buscar tu boleta en CABA mañana!”, decía una de las tantas publicaciones, que fue compartida por Milei en su cuenta de X y brindaba direcciones exactas a través de Google Maps en la Comuna 11, la 8 y la 3, a las 10.30, 11, y 14.30, por dar algunos ejemplos.

El discurso de Milei no variará demasiado con respecto a sus más recientes presentaciones, por ejemplo, en Parque Norte, donde se vio la puesta de mayor envergadura del último tiempo, a cargo del sindicalista gastronómico aliado, Luis Barrionuevo (que no asistió). El objetivo, en principio, es que Milei se mantenga en los límites de lo habitual.

Sin embargo, no decepcionará a sus seguidores y no faltará el show de enojo con la clase política, en especial por el manejo de la economía y la inseguridad, junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Seguramente se vea a un líder enfurecido que manifestará críticas a la “casta”, a los “políticos ladrones”, a los “empresarios prebendarios”, a los “periodistas ensobrados”, a la “Cámara Argentina de la Corrupción”, a la necesidad de incluir nuevos actores en la administración pública, en referencia a él mismo; de cerrar el Banco Central; de trabajar en la dolarización, entre otros conceptos centrales de sus propuestas. Pero no habrá mayor innovación.

En LLA no quieren darles más excusas al oficialismo y a la oposición para su “campaña de miedo” en contra del candidato outsider, que se caracterizó, desde 2021, por introducir en la agenda política ideas contradictorias con el status quo y generó distintos grados de controversia en un espectro amplio, desde la salud, a la educación y la economía. Esta vez, convencidos de que están muy cerca de ganar en la primera vuelta, quieren cuidar lo construido, y no agitarán las aguas cuando faltan cinco días para los comicios.

El único cambio, en principio, será la apertura: en lugar de que hable sólo Milei, como en agosto, habrá un encargado de dar inicio a la ceremonia libertaria, el intelectual liberal Alberto Benegas Lynch, a quien Milei admira. El académico, que suele publicar columnas de opinión en los principales medios y en su cuenta de la red social X (ex Twitter) en respaldo a sus planes para gobernar, aceptó de buena gana la idea de subirse al escenario junto a su candidato. Desde las primeras filas lo verá y escuchará su hijo, “Bertie”, empresario devenido en primer candidato a diputado nacional por la Ciudad.

Para esta semana, Milei tiene muy pocas actividades públicas por fuera del cierre. Está previsto que brinde dos entrevistas televisivas en dos programas del prime time de la mañana y la noche -la primera era ayer, la segunda será hoy-. Pero no mucho más. Su última bajada al conurbano fue el lunes feriado, con una visita a Lomas de Zamora y a Moreno, y no hará más intervenciones del estilo en el territorio. En su entorno no todos estuvieron todos convencidos, en los últimos meses, de que el contacto directos con los vecinos fueran de particular utilidad, aunque Milei llevó a cabo varios e inclusive viajó al interior del país con esa dinámica. “Es demasiado esfuerzo y no está claro que hoy en día el costo beneficio sea tan positivo”, dijo uno de sus asesores . Quizá por eso eligieron dar por terminado la maratón en camioneta seis días antes de la campaña, mientras que sus rivales siguen privilegiando el contacto cara a cara en distintos municipios.

Por otra parte, no se descarta que participe brevemente en el “streaming de 12 horas” que aplicará como modo de cierre innovador el candidato porteño, Ramiro Marra, a través de sus cuentas de redes sociales. Consciente de que su llegada principal es al electorado joven, el asesor financiero buscará asociar el uso de la tecnología con los planes de innovación para su eventual gobierno si le gana a Jorge Macri (JxC) y a Leandro Santoro (UP). Coronará así una campaña de contenido principalmente nacional más que porteño, con alusiones a la “mano dura” para lidiar con la inseguridad y a la libertad para adquirir moneda extranjera como medida económica privilegiada.

Mientras tanto, el equipo de Milei en la provincia de Buenos aires, encabezado por Carolina Píparo y el armador y candidato Sebastián Pareja, está enfocado, principalmente, en que funcione el operativo de fiscalización que preparan desde agosto para los comicios generales. Convencidos de que en las PASO les “robaron” cinco puntos, como denunció Milei, y confiados en sus chances de ganar en primera vuelta, no quieren perder un solo voto por las habituales prácticas -al menos- de los punteros de otros partidos. Intentarán asegurarse, sobre todo, de que haya boletas disponibles de LLA en cada cuarto oscuro.

En paralelo al cierre de hoy, disponen los preparativos para el lugar donde esperarán los resultados el domingo, en el hotel Libertador del centro porteño. Basados en las encuestas que les llegan, están seguros de que será una noche de festejo.

