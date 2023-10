Patricia Bullrich lapidó a Javier Milei tras la propuesta de una candidata libertaria sobre la paternidad

La candidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que las propuestas de su contrincante por La Libertad Avanza, Javier Milei, “son terribles”. Bullrich se expresó en esos términos al criticar la iniciativa de la aspirante a legisladora nacional libertaria Lilia Lemoine para que “los hombres puedan renunciar a la paternidad”. También cuestionó duramente a Sergio Massa.

“Sus propuestas son terribles. Que una candidata de Milei diga que vos te acostaste con una persona y después el papá pueda decir: ‘No reconozco a este chico’…”, manifestó Bullrich desde el partido bonaerense de La Matanza. Y contó que Murray Rothbard, el “autor de cabecera” del libertario y Lemoine, sostiene en que “si vos tenés un hijo, no tenés derecho ni obligación de alimentarlo, vestirlo, cuidarlo y mandarlo al colegio. Y si el chico se muere, la libertad total es que se muera. Ese es el autor que recomienda Milei”, advirtió.

Asimismo, Bullrich leyó un párrafo de Rothbard “para que la gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee Milei”. Y arrancó: “‘Los padres son propietarios del niño, y como tales, pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños’. Esta es la filosofía. Se me pone la piel de gallina”, expresó la opositora.

Consultada sobre si la propuesta de Lemoine es un “error de campaña” o si fue adrede para que la opinión pública hable de La Libertad Avanza, Bullrich dijo: “No creo que se trate de un error de campaña. Citan a un autor, como lo ha citado Milei tantas veces, hay un tweet donde él dice: ‘Mi línea es la Rothbard’; Lemoine ahora lo dice. Ellos quieren esconder su línea y eso puede ser una estrategia de campaña, pero la verdad es lo que piensan”.

“La sociedad tiene que saber lo que piensa cada uno. Nosotros lo hemos dicho siempre. Creemos en una sociedad que no sea la ley de la selva, ordenada, donde haya responsabilidades sobre los hijos, hay que educarlos, alimentarlos, que tu hijo sea lo mejor que te pueda salir en la vida y darle lo mejor por eso hoy estamos tan angustiados y tan angustiados los argentinos”, concluyó.

El polémico proyecto de Lemoine para renunciar a la paternidad

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: ‘Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla’ o le pinchan un forro?”, señaló este martes Lemoine, octava candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, en declaraciones a Neura Media.

En esta línea, continuó: “Hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan del tipo en medio de la calentura”. “La mujer, cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”, aseveró. Y puntualizó: “No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”.

Bullrich contra Massa

Por otra parte, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri criticó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, cuando sostuvo que el subsidio al transporte que propone no puede llevarse a cabo. “Hace anuncios cuando ya no puede hacer más anuncios. Además de mentiroso, no cumple la ley. No le crean nada”, alertó Bullrich, en la previa de su cierre de campaña en Río Cuarto, Córdoba, donde se mostrará junto al senador nacional Luis Juez.

Con información de www.elintransigente.com