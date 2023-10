Qué se necesita para ganar en primera vuelta en la elección presidencial

Este domingo se realizarán las elecciones presidenciales en las que para que un candidato se consagre como sucesor de Alberto Fernández ese mismo día y no sea necesario un balotaje en noviembre deberán cumplirse algunos requisitos tanto en el volumen de votos propio como también la diferencia que se consigue con los rivales.

Para conseguir que el domingo ya haya un presidente electo que asuma el 10 de diciembre cualquiera de los cinco espacios que compiten deben conseguir alguna de estas dos opciones:



Salir primero y sumar más del 45% de los votos positivos de la elección. Con ese porcentaje no es necesario nada más, ya se confirma quien lo supere -y gane los comicios- como el próximo presidente de la Argentina.

Salir primero, sumar más del 40% de los votos positivos y que su competidor inmediato quede a más de 10 puntos: si quien gana los comicios consigue el 41% en el recuento, quien sea segundo debe estar por debajo del 31%. Así accederá directamente a la Casa Rosada sin balotaje.

En las anteriores elecciones presidenciales de 2019, Alberto Fernández logró evitar la segunda vuelta frente a Mauricio Macri debido a que reunió las condiciones de la primera opción, es decir superó el 45% de los sufragios. Si no se consigue ninguna de estas opciones, los dos candidatos más votados el domingo disputarán mano a mano la segunda vuelta, pautada para el 19 de noviembre, como ocurrió entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en 2015.



Compiten por el máximo cargo Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).

En la Ciudad de Buenos Aires también existe el balotaje, instancia que se debió desarrollar en la mayoría de las votaciones desde que existe la figura del jefe de gobierno porteño (1994), ya que las condiciones para evitar esa definición son más difíciles de reunir que las que se exigen a nivel nacional.

Para ganar en primera vuelta en la Ciudad, los candidatos deberán obtener más del 50% de los votos válidos, sin contar a los blancos y los nulos. En el caso contrario los dos candidatos más votados protagonizarán una segunda vuelta.

Competirán por el cargo para suceder a Horacio Rodríguez Larreta los postulantes Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda).

En la provincia de Buenos Aires la instancia del balotaje no es contemplada por el código electoral, por lo cual el postulante a gobernador que resulte electo será el que obtenga más votos en la primera vuelta de este domingo, sin importar la diferencia que logre frente al segundo.

Competirán por el cargo el actual gobernador, Axel Kicillof, (Unión por la Patria), Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), Carolina Píparo (La Libertad Avanza) y Rubén Sobrero (Frente de Izquierda).

Provincias que eligen gobernador

El próximo domingo 22 de octubre tres provincias deberán elegir a su próximo gobernador, además de la fórmula presidencial. Se trata de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sufragará por la elección de su jefe de Gobierno.

En territorio bonaerense, la fórmula de Unión por la Patria (UP) es encabezada por el actual mandatario provincial, Axel Kicillof. El economista, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, intentará prolongar su mandato en el sillón de Dardo Rocha por cuatro años más. Sacó el 36%.

Enfrente lo persiguen dos binomios competitivos. Por un lado, Néstor Grindetti, que encabeza la lista de Juntos por el Cambio después de haber derrotado en la interna a Diego Santilli, en una elección que se definió por menos de 20.000 votos en favor del intendente de Lanús en uso de licencia. Ambos obtuvieron el 32%.

Por otro, emerge la figura de Carolina Píparo, que fue la segunda candidata más votada individualmente (23%), en representación de La Libertad Avanza. Su jefe político, Javier Milei, aspirante a la presidencia de la Nación, la acompañó en casi todas las apariciones que realizó Píparo en suelo bonaerense.

Entre Ríos se encamina a ser gobernada por Juntos por el Cambio con Rogelio Frigerio (45%). El ex ministro del interior durante el paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada fue el vencedor en las primarias. Es otra de las provincias a la que JxC podría arrebatarle al PJ. Ya lo hizo con Santa Fe, San Luis, Chaco, San Juan, Chubut y Santa Cruz.

Mientras que en Catamarca, Unión por la Patria pisa fuerte y el actual gobernador, Raúl Jalil, arrasó en las primarias con el 57%. Por lo tanto, la reelección -para uno de los pocos referentes peronistas que quedarán en pie desde el 10 de diciembre- es casi un hecho.

Para finalizar, la Capital Federal irá a las urnas con cambio en el sistema de votación. Tras el mal funcionamiento de la Boleta Única Electrónica, el Gobierno de la Ciudad se vio obligado a reformular la forma de sufragar y volverá a la boleta única de papel.

En la contienda electoral, uno de los favoritos en Jorge Macri (PRO), que logró imponerse en la interna de Juntos por el Cambio contra Martín Lousteau (UCR). El ministro de Gobierno de la Ciudad emerge como el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, a diferencia de la elección general presidencial en la que para imponerse en primera vuelta el candidato más votado debe cosechar más 45 de puntos o, en su defecto, 10 puntos de ventaja sobre el segundo, en la CABA se debe superar el 50%. De no ser así, la elección deberá dirimirse con un balotaje.

En ese contexto, quienes se encuentran mejores posicionados para competirle en una segunda vuelta al ex intendente de Vicente López son Leandro Santoro, de Unión por la Patria, y Ramiro Marra, de La Libertad Avanza. Santoro alcanzó el 22% y Marra el 12%. La interna de JxC alcanzó el 55% de los sufragios.

*Para El Litoral