Votó Mauricio Macri: “Vemos que va a haber balotaje”

Mauricio Macri generó un enorme impacto cuando llegó a votar a la escuela Lenguas Vivas ubicada en el barrio de Palermo: los curiosos y los periodistas que estaban en el lugar se abalanzaron sobre su figura, en unos casos para saludarlo y en otros para hacerle preguntas.

Como de costumbre, el ex Presidente llegó con un paquete de facturas para darles a los periodistas: “Son dos docenas, una sana costumbre”, explicó con una sonrisa.

Tras sufragar (demoró menos de un minuto), Macri accedió a hablar con la prensa, dijo que espera “lo mejor para la Argentina” y auguró: “Vemos que va a haber un balotaje”.

“Que todos vengan a votar y apuesten a salir adelante porque en la Argentina se puede”, pidió antes de retirarse del lugar y entregar las facturas que había llevado a modo de cortesía.

Más temprano había votado su primo, Jorge Macri, quien auguró una mayor participación que en las PASO: “Hay mucha gente que que todavía no termina de comprender a veces la relevancia que tiene de emitir el voto en las Primarias, pero después sí se toma el compromiso, así que esperamos que hoy venga a votar mucha gente”.

“Es importante, no importa a quién voten, es importante que vengan, voten, no sólo en la Ciudad, en cada rincón de Argentina también. El que no vota le está dando demasiado poder al que sí lo hace, le está transfiriendo un poder de representación, entonces me parece que es importante que la gente vote”, remarcó.

En cuanto a cómo transcurría la jornada, el candidato a jefe de Gobierno evaluó: “Las mesas se abrieron todas muy rápido y temprano. Se está votando sin conflicto. Es importante que la gente recuerde, hoy hay dos boletas. Cuando uno entre al biombo, a la izquierda va a tener cinco boletas de candidato a Presidente y a mano derecha cuatro boletas de candidato a jefe de Gobierno, cada uno con su categoría de legisladores”.

Para no romper la veda, Jorge Macri evitó las definiciones sobre el resultado del comicio: “No voy a hacer ninguna declaración de coyuntura por respeto a la gente y al clima electoral. Veremos si hay balotaje en la Ciudad, esa decisión la tiene la gente, el requerimiento para ir a un balotaje en la Ciudad es muy alto. Así que veremos cuánta gente me vota. Acá lo importante es que nosotros sigamos, si la gente lo quiere, gobernando la Ciudad con las elecciones que haga falta”.

Con información de www.infobae.com