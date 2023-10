Patricia Bullrich reconoció la derrota, pero no felicitó a Sergio Massa ni a Javier Milei

Casi una hora más tarde de que se conocieran los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, reconoció la derrota en los comicios durante el discurso que brindó desde el búnker montado en el Goldencenter de Parque Norte. “No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina”, admitió. Y agregó: “Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de una derrota”.

“Hoy lo aceptamos, pero tenemos una convicción profunda de los valores que llevamos dentro, de la república, de la transparencia, de los valores de lucha, de la corrupción”, reconoció la postulante obtuvo el 23,82% de los votos, según los primeros datos oficiales publicados alrededor de las 21 horas. “Quizás esos valores hoy quedaron dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para lograr una Argentina productiva y sin pobreza”, aseveró Bullrich sobre el destino de su carrera política.

Acompañada de las figuras más relevantes del espacio político como, por ejemplo, el ex mandatario Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra de Seguridad se negó a felicitar a los candidatos de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa (36,31%), y La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei (30,18%). “Nunca vamos a ser cómplices del populismo de la Argentina y nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país”, ratificó.

Luego de que la gran sorpresa de la noche la diera el actual ministro de Economía al transformarse en la opción más votada, tras haber obtenido el tercer lugar en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la titular del PRO criticó las medidas que adoptó en las últimas semanas al denunciar: “El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a felicitar a quien vuelva al poder tras haber sido parte del peor gobierno de la historia argentina”.

En este sentido, la dirigente política señaló que con “solo lo que hicieron en el último tiempo, repartiendo plata, hundieron el futuro del país y de los argentinos”, en referencia a las medidas económicas que adoptaron desde el oficialismo durante las semanas pasadas. Frente a esto, defendió su propuesta política al apuntar que el “país debe abandonar los valores del populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”.

