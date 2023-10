Milei parte adelante en Santa Fe con Massa en el espejo retrovisor

La justicia nacional electoral difundió los resultados finales del escrutinio del pasado domingo en la provincia de Santa Fe, justo a cuatro años de la elección presidencial donde Alberto Fernández - Cristina Fernández se encaminaban a ser electos presidente y vice pero perdiendo en el distrito Santa Fe. Ese día, Mauricio Macri - Miguel Pichetto ganó Santa Fe y arrastró la boleta de diputados obteniendo cinco lugares en el Congreso. Las dos fórmulas superaron ese día los 900 mil votos. El último domingo nadie alcanzó 700 mil votos en Santa Fe. El desafío ahora es lograr las voluntades de la ciudadanía el 19 de noviembre en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Los datos finales del último domingo ratifican el triunfo en Santa Fe del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, prácticamente no sumando electores entre la Primaria del 13 de agosto y la general. En cambio, es fuerte el crecimiento de Sergio Massa (Unión por la Patria) en Santa Fe, relegando al tercer lugar a Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich) que además no pudo retener todos los votos de Rodriguez Larreta - Gerardo Morales. Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestra Patria) más que duplicó sus números con respecto a la Paso aunque por debajo de los obtenidos por Roberto Lavagna cuatro años también asociado al Partido Socialista. Los cambios del Frente de Izquierda fueron muy pocos y se advierte un leve retroceso en cuatro años.

En el trazado grueso, Santa Fe viene negando el apoyo mayoritario al kirchnerismo a partir de la resolución 125 y eso se advierte especialmente en los departamentos agrícolas. No obstante, el último domingo, Massa revirtió la elección y ganó cuatro departamentos, entre ellos Rosario y Constitución más Vera y San Javier.

Pero también las elecciones nacionales demostraron una gran volatilidad del electorado teniendo en cuenta que en septiembre, Maximiliano Pullaro fue elegido gobernador superando el millón de votos. "La gente no necesita que le digamos que tiene que votar" dicen al lado del radical y de su compañera de fórmula, Gisela Scaglia.

Santa Fe es el tercer distrito en peso electoral y fue motivo de análisis en la reunión de Massa con gobernadores justicialistas el jueves en la sede del CFI en Caba donde Omar Perotti participó en forma virtual algunos minutos pero Alejandra Rodenas estuvo en todo el encuentro. Allí Antoni Gutiérrez Rubi expuso claramente los ejes de campaña del oficialismo mientras en la oposición todavía está la discusión pública tras el apoyo de Bullrich primero, y luego Macri a Milei.

Ciento diez mil santafesinos menos fueron a votar el domingo con respecto a cuatro años atrás y hubo un fuerte descenso del voto en blanco y del voto anulado.

Parece claro que la irrupción de Milei siendo el más votado en la Paso y en la general, es producto de la caída de votos tanto de la alianza gobernante a nivel provincial como nacional y de Juntos por el Cambio en mayor medida. Allí parece estar conformada la base electoral del libertario. Massa logró el domingo 607.088 votos (Fernández cuatro años atrás 910.202). Bullrich 549.363 (Macri había sumado 963.381). ¿El apoyo del ex presidente a Milei traccionará esos votos santafesinos?. ¿El ascenso de Massa desde la Paso (394.908) al domingo (607.088) seguirá hasta noviembre?. ¿Podrá acercarse a los 900.000 de Fernández?. Son interrogantes, dudas y datos que se cruzan en las consultoras que trabajan para los dos candidatos en carrera y que definirán cómo se moverán en territorio santafesino y hacia dónde direccionarán el mensaje.

Rodenas

La vicegobernadora Alejandra Rodenas viajará a Tucumán donde Osvaldo Jaldo asumirá como gobernador el domingo, acto al que asistirá también Sergio Massa. Sobre la reunión del candidato con los mandatarios provinciales justicialistas, Rodenas explicó que "nuestro candidato a presidente nos propuso reflexionar sobre cuatro ejes fundamentales que él ya viene trabajando: La recomposición salarial con el impacto efectivo sobre el salario de quienes dejarán de pagar el impuesto a las ganancias (61.800 santafesinos) y recibirán la devolución del IVA sobre los alimentos de la canasta básica; sostén y fortalecimiento del régimen de Coparticipación que solvente al federalismo y de un nuevo modelo de simplificación tributaria; refuncionalización de la red ferroviaria y desarrollo del programa de seguridad "Ciudades Seguras" que ya incluye a Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

La vicegobernadora destacó que son "Ideas y propuestas que tienen como principal objetivo proteger a nuestra ciudadanía con el compromiso de cuidar los valores democráticos, la justicia social y la defensa de la unidad nacional a través de un gobierno federal. Frente a quien exhibe su violencia discursiva, su falta de coherencia, sus promesas irrealizables y la insensibilidad frente a los valores que constituyen nuestra forma de sentir y pensar la política, Sergio Massa abre y convoca. Un modo de pensar el futuro generando estabilidad económica, previsibilidad y afianzamiento del diálogo y la institucionalidad".

Con Massa

Frente al balotaje del 19 de noviembre, el Frente Amplio por la Soberanía expresó el apoyo a la fórmula de Unión por la Patria que integran Massa y Agustín Rossi. "Las fuerzas que integramos este espacio santafesino nos sentimos parte del campo nacional y popular y desde hace muchos años venimos militando por los derechos de los trabajadores, de las minorías y de los sectores más desprotegidos. Nos resulta inviable pensar que los problemas de Argentina se resuelven con menos democracia, recorte de derechos y represión", señala la declaración del sector que logró dos bancas en la futura Legislatura santafesina y no logró sobrepasar el umbral en agosto para participar en la elección legislativa del domingo pasado.

Los números

Las cifras oficiales de la elección del domingo en la elección presidencial en Santa Fe. Entre paréntesis los votos totales de cada espacio en la Paso de agosto.

664.607 (661.659) votos para Milei

607.088 (394.908) votos para Massa

549.363 (591.233) votos para Bullrich

184.337 (69.149) votos para Schiaretti

38.550 (31.135) votos para Bregman

25.153 (48.570) votos nulos

19.267 (71.806) votos en blanco

73.14 % de votantes

Con informacion de El Litoral.