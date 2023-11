"Mariu, Heidi, Leona": la respuesta de Malena Galmarini al tuit de Vidal que le pegaba a Massa

La titular de AySA y esposa del candidato presidencial de Unión por la Patria, Malena Galmarini, cruzó a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal luego de que esta definiera a Sergio Massa como "kirchnerista". Entre otras cosas, la calificó de "mentirosa" y "desagradecida", además de cuestionar su gestión en la provincia de Buenos Aires.

"Sergio Massa es igual de kirchnerista que Cristina, Alberto y Axel", lanzó este lunes Vidal a través de su cuenta de X (Twitter) como reacción a una declaración del ministro de Economía, que aseguraba que no formaba parte del kirchnerismo sino del Frente Renovador.

En un punteo, la ex gobernadora bonaerense recordó que el candidato oficialista es "ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Ex Presidente de la Cámara de Diputados de Alberto Fernández. Actual Ministro de Economía de Alberto Fernández. Responsable del dólar a $1000 y la inflación del 138%".

"Mariu. Heidi. ​Leona. ​Porteña. ​Bonaerense. ​Porteña, otra vez. Cerró escuelas. Detonó la PBA y rajó a CABA (o la rajaron?). Responsable de la muerte de Sandra y Rubén, docentes", la cruzó la titular de AySA, imitando el formato del posteo de Vidal.

"​Mentirosa. Desagradecida", lanzó Galmarini, y apuntó a la ex gobernadora por ser "de Larreta", luego "de Macri", después "de Larreta, de nuevo" y ahora "de Macri y de Milei".

La titular de AySA también apuntó a la vida privada de la exgobernadora bonaerense: "Casada con Tagliaferro aunque separada un mes después de la elección".

Con información de www.perfil.com