Perotti acompañará a Massa este martes en las actividades de Rafaela y Sauce Viejo

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, confirmó su presencia este martes en la provincia aunque fue modificada la agenda original. Proveniente de Córdoba, el ministro de Economía de la Nación aterrizará en el aeródromo de Sunchales y desde allí se trasladará hasta la ciudad de Rafaela donde se reunirá con autoridades y dirigentes locales, y habilitará el Depósito Fiscal construido en el Parque de Actividades Económicas de esa ciudad. Tras ello, Massa viajará hasta Sauce Viejo para participar de un encuentro con empresarios e industriales.

En todas las instancias, el funcionario nacional estará acompañado del gobernador Omar Perotti. El mandatario regresó este fin de semana del viaje a Medio Oriente que compartió con representantes de la gestión entrante, y con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, para firmar un nuevo tramo del financiamiento para el acueducto biprovincial.

Perotti había sido uno de los mandatarios que promovieron oportunamente la designación de Massa como ministro de Economía, y desde entonces, asegura ser parte de ese equipo. Sin embargo, puertas adentro del peronismo se le ha reprochado al mandatario santafesino no haber tenido un rol más activo y participativo durante la campaña nacional.

UTN, no

El periplo de Massa incluía inicialmente un acto en la Universidad Tecnológica en esta capital. Pero por cuestiones de agenda y de criterios establecidos para las actividades que desarrolle el candidato en esta instancia de la campaña, el evento fue cancelado. Es que una de las pautas definidas en cuanto a las características de debía tener esta visita era evitar actos políticos en los términos tradicionales; y a eso se asemejaba la actividad que se preveía en la sede universitaria. Es más, la aspiración de Massa era que no apareciesen signos, banderas o consignas partidarias. La agenda que quedó en pie, por lo tanto, prevé encuentros abiertos y donde los actores del sector productivo tengan un rol protagónico. Rosario, por otro lado, quedará como destino de campaña para la próxima semana, última, de cara al balotaje.

Transición

El retorno de Perotti al país, además de permitirle hacer campaña junto a Massa, coincide con la semana en la que la gestión entrante pondrá sobre la mesa de discusión la situación financiera en la que recibirán la provincia. Este martes, el futuro ministro de Economía, Pablo Olivares, contará en conferencia de prensa cuál es el estado de las cuentas que administrarán a partir del 11 de diciembre. Ya ha dicho el propio gobernador electo Maximiliano Pullaro que les preocupa el déficit que heredarán. Desde la actual gestión no desconocen ni niegan el diagnóstico, pero aseguran que se trata de un "déficit coyuntural", producto de la prolongada sequía.

También Perotti deberá responder esta semana si concede el pedido de su sucesor de asumir el próximo 9 de diciembre. Según pudo saber El Litoral, el rafaelino no presentará objeciones "en términos personales", aunque pretende saldar las dudas jurídicas que plantea el hecho de entregar el poder, antes de que concluya el mandato – el 11 de diciembre-, en términos constitucionales.

Con informacion de El Litoral.