Sergio Massa en Córdoba, provincia clave para el balotaje: gestos al peronismo de centro y medidas para el campo

Mientras Sergio Massa era entrevistado por los medios de esa localidad cordobesa, Juan Manuel Urtubey se hizo a un lado y explicó: “Hay que mirar para adelante. La clave está en el futuro, no en todo lo que pasó”. El ex gobernador de Salta, ex candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna y crítico permanente del kirchnerismo, contó por qué decidió acompañar en el tramo final de la campaña al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria.

Su presencia en la provincia gobernada por el peronista opositor Juan Schiaretti, tuvo el objetivo de ser más que una novedad electoral un símbolo de lo que Massa propone en el tramo final de la batalla final: convocar al peronismo de centro y superar las diferencias del pasado con el objetivo de enfrentar en la ajustada segunda vuelta a Javier Milei, su rival de La Libertad Avanza.

Con ese objetivo Massa fue con Urtubey a Córdoba, el distrito más adverso en términos electorales de las diversas nomenclaturas que tuvo el peronismo nacional. El ex gobernador de Salta se distanció de Cristina Kirchner, enfrentó al Frente de Todos y mantuvo fuertes críticas al gobierno actual de Alberto Fernández. Pero tras ser convocado el fin de semana con la mediación de la diputada nacional Graciela Camaño, se subió al avión en el aeroparque y ratificó su decisión de acompañar a Massa. “Hay que ganarle a Milei”, explicó el ex candidato a vice de Lavagna. Y se comprometió a acompañarlo aunque aclaró que no hubo conversaciones sobre cargos en un eventual gobierno.

Mientras el candidato realizaba su gira, se reunía con dirigentes locales, el gobernador -que regresó hoy de su viaje a Arabia Saudita y Europa- volvió a lanzarle munición gruesa. En un acto público habló del “desastre económico que viene haciendo el gobierno kirchnerista de Sergio Massa” y criticó las medidas que fueron confirmadas en la gira.

Agenda política y económica

La agenda de Massa en Córdoba giró por dos andariveles: uno bien político, que tiene sus puntos destacados en la presencia de Urtubey, el apoyo de Adriana Nazario, la ex de José Manuel De la Sota, y de su hija Natalia De la Sota, que culminó con un acto en el club General Paz Juniors, de la capital mediterránea; y otro económico, que apuntó a anuncios vinculados al sector agroindustrial, que también vota en contra del peronismo nacional.

Sobre esto último, Massa también atendió reclamos permanentes del campo. Adelantó que a partir del 20 de noviembre, después del balotaje, avanzará con una reducción progresiva de las retenciones de trigo, maíz y también para la soja. Y que impulsará un aumento en el corte de biodiésel, para pasar del actual 12% al 16,8%, en un camino que también dijo que debería ser escalonado durante todo el 2024. Se trata de un salto del 40%, que está en línea con lo que pedían los productores. “Queríamos que dijera 15 ahora″, le dijeron a Infobae empresarios que participaron del acto. Limitaciones que impone la veda. Luego, cerca de las 19, fue hasta Villa María, donde participó de un acto con productores del sector lácteo, en la Cooperativa La Craikense en James Craik, pionera en Córdoba, junto a trabajadores y productores, que fabrican leche en polvo.

Más temprano, en el anuncio de Río Tercero, que se hizo en la inmensa planta Bio4 de Ríos Cuarto, estuvieron además de sus directivos, autoridades nacionales y municipales una figura clave del ámbito agroindustrial y también del peronismo: el ex senador y titular de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, a quien Massa le agradeció el apoyo que tuvo en este año, donde la sequía castigó con fuerza.

Massa llegó al mediodía a la ciudad de Río Cuarto y encabezó un acto con otros siete intendentes de las principales ciudades de la provincia para ampliar el sistema SUBE para el transporte. Estuvieron el intendente local, Juan Manuel Llamosas, el de Villa María, Martín Gill, el intendente de Alta Gracia, Marco Torres, el secretario de Economía de Río Tercero, Raúl Bertalot, la secretaria de Economía de San Francisco, Pilar Gioino, y el secretario de Transporte de Córdoba, Franco Mogueta, la única presencia de la administración de Schiaretti.

En ese acto, hubo cánticos a favor de Massa y un sorpresivo abucheo a Schiaretti cuando el intendente Llamosas lo nombró. En diálogo con Infobae, el jefe comunal elogió la ampliación de la SUBE a las principales ciudades de la provincia, pero aclaró que él mantiene la “disciplina partidaria” y se mantiene prescindente, como impuso el mandatario.

En el discurso, el candidato de Unión por la Patria reconoció que Córdoba “es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda, muchas veces, sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacían”.

“Mis disculpas a los cordobeses por la parte que me corresponde. Desde el 10 de diciembre. Mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota de que Córdoba, como corazón de nuestro país, es que sea parte del crecimiento del desarrollo y nunca más le tenga que hacer juicio a la nación para ser parte de la justa distribución de ingresos”, afirmó.

Massa adelantó que mañana difundirá una carta abierta donde explicará la propuesta y el contenido de su propuesta de “unidad nacional” que viene planteando las últimas semanas en la campaña. No trascendieron detalles.

La reacción de Schiaretti

Así como la semana pasada lanzó un tuit donde lo involucró en el juicio político a la Corte Suprema -habló del “gobierno kirchnerista de Sergio Massa- el gobernador Schiaretti volvió a usar esas palabras para criticarlo con dureza. Sus palabras confirman la paulatina inclinación en favor de Milei, pese a que había dicho que se declaraba “prescindente” para la segunda vuelta.

“De nada sirve que vengan a firmarnos a algunos municipios la tarjeta SUBE, unos días antes de que sean las elecciones de segunda vuelta, mientras todos los subsidios al transporte se quedan mayoritariamente en el AMBA. Basta de que en el interior nos hagamos cargo de la luz de quienes prestan el servicio en el AMBA. Que pasen Edenor y Edesur a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires como corresponde”, afirmó Schiaretti.

Y continuó: “Quiero que se acaben las retenciones al campo; que le saquen el pie de encima al campo que tanto produce en la Argentina. Que el gobierno nacional ponga justicia en el precio de la nafta y en el precio del GNC. Que suban en serio el corte del biocombustible que producimos en el interior. Porque no sirve echarle la culpa a las petroleras mientras se deja bajo el corte de biocombustible, que termina favoreciendo que cada vez haya más concentración”.

Fueron esas las medidas que mencionó Massa en los actos que hizo en Río Cuarto y luego en Villa María. Y el contenido que tuvo el discurso que dio cuando anunció la SUBE. “Quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que hacer juicio para tener lo que le corresponde. Quiero que sea en el trabajo conjunto, en el diálogo, en el consenso”, dijo Massa. Después, llegó la respuesta de Schiaretti.

