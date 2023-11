Massa cerró su agenda en Santa Fe con una reunión junto a senadores provinciales del PJ

La visita de Sergio a Massa a la provincia logró hacer confluir en el mismo escenario a referentes de prácticamente todos los sectores del Justicialismo pero también, a varios extrapartidarios. Si bien el propio candidato a presidente resaltó personalmente la presencia en primera fila del intendente de esta ciudad, no fue Emilio Jatón el único no peronista que participó del evento. El público, esencialmente integrado por empresarios e industriales de la provincia, también mostró a dirigentes de otras fuerzas como Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué, de la agrupación socialista Bases; a la actual diputada provincial Agustina Donnet y militantes de Igualdad y Participación, sector liderado por Rubén Giustiniani; y a Luis Contigiani, ex diputado nacional por el Socialismo y ex ministro de la Producción durante la gestión de Miguel Lifschitz, entre otros.

En cuanto al peronismo, la actividad desarrollada en el Parque Industrial de Sauce Viejo pareció mostrar una síntesis que no se supo o pudo generar ni en el proceso electoral provincial, cuando se disputó la gobernación de Santa Fe. Omar Perotti acompañó al candidato a presidente desde que aterrizó en Sunchales, hasta que volvió a despegar cerca de las 22. Estuvo, además, el senador nacional Marcelo Lewandowski; el presidente del partido, Ricardo Oliveras; legisladores más cercanos al kirchnerismo, como Leandro Busatto, además de intendentes, presidentes comunales y referentes sindicales. El broche de la jornada en términos políticos, fue una reunión de Massa con el bloque de los doce senadores provinciales del PJ.

Con senadores

Finalizado el acto en un amplio recinto sin refrigeración, un salón de reuniones acondicionado y facilitado por una de las empresas del Parque Industrial, albergó a los senadores provinciales del PJ que pudieron recuperar el aliento después de la actividad compartida en una tarde sofocante. El encuentro había sido pedido a Massa por los propios legisladores, que debieron esperar al ministro hasta que concedió la última entrevista periodística. Estuvieron todos, excepto Alcides Calvo (Castellanos) que había operado como anfitrión cuando el ministro de Economía arribó a Rafaela. También participó de la reunión la vicegobernadora Alejandra Rodenas; y en el saludo inicial, Marcelo Lewandowski. No estuvo en esa instancia Omar Perotti. Algunos de esos mismos senadores habían seguido el discurso de Massa durante el acto desde la primera fila.

La conversación se extendió durante cuarenta minutos y fue la última actividad de Massa antes de partir. Se hizo un repaso de la situación de cada departamento, sobre la base de que en muchos, aun cuando en la instancia provincial, los senadores electos corresponden al PJ, en la elección presidencial, fue Javier Milei quien obtuvo un triunfo contundente. Es el caso de Las Colonias, por ejemplo. Según confiaron participantes del encuentro a El Litoral, hubo un compromiso de cada legislador para redoblar esfuerzos en sus territorios de cara al balotage. El peronismo santafesino tiene discusiones internas pendientes y reproches vigentes hacia la figura del gobernador Perotti por la estrategia electoral desplegada en la contienda provincial. Pero Massa les advirtió que no hay margen para desperdiciar un solo voto el 19 de noviembre; planteó que "está en juego el destino de Santa Fe", a la que definió como "una de las plataformas productivas más importantes" del país, y que como tal, "no puede abrazar un proceso especulativo y de recesión". Dijo que no es suficiente la buena elección que pueda lograrse en provincia de Buenos Aires; que la irrupción de Mauricio Macri opera como efecto "moderador" de la figura de Milei, y eso requiere de una militancia activa para evitar "el salto al vacío". Una arenga, en sintonía con lo que Gabriel Katopodis había planteado este martes en horas de la mañana. El ministro de Obras Públicas de la Nación había admitido ante la consulta de este diario que el domingo del balotaje se peleará "voto a voto", por lo que vaticinó un "final abierto".

Con informaicon de El Litoral.