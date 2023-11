“Libertad para el Cambio”: Patricia Bullrich y López Murphy reagrupan a la oposición dura tras el pacto con Milei

El “macrimileísmo” va tomando forma, con recambio de voceros y una agenda que acerca posiciones con las de La Libertad Avanza (LLA). En un primer reagrupamiento de figuras del ala “dura” y conservadora de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich se mostrará hoy con el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, entre otros dirigentes de la coalición opositora y del sector libertario tras el pacto político en Acasusso entre Mauricio Macri y Javier Milei, luego de que el candidato presidencial y economista ingresara en el balotaje del próximo 19 de noviembre.

La impronta de este realineamiento entre las fuerzas de la oposición tiene una idea fuerza detrás; una suerte de mash up de los eslogan de campaña de libertarios y cambiemitas. “¿Qué significa ‘Libertad para el Cambio’?”, es el título de la charla que se realizará a las 18 en el edificio Decó Recoleta, ubicado en la calle de Guido 1999.

Además de López Murphy, que resignó su propia candidatura presidencial tras un acuerdo de integración al frustrado hipotético gabinete de Bullrich, asistirán otros referentes como el diputado nacional del PRO, Alberto Asseff, el ex candidato a legislador porteño y sindicalista farmacéutico, Marcelo Peretta y la la legisladora porteña electa de JxC, Patricia Glize. Del ala libertaria tendrá como único exponente al parlamentario del Mercosur electo de LLA, Patricio Villegas.

Los disertantes de la actividad comparten una mirada ideológica común sobre los temas del país. Además de sostener una política aperturista y neoclásica en lo económico que lo emparentan con el programa de Milei, Ricardo López Murphy sostuvo durante la campaña electoral un abierto rechazo a las políticas de derechos humanos y de “Memoria, Verdad y Justicia” de las víctimas de la represión ilegal en los años setenta. Para López Murphy, en sintonía con el discurso de Javier Milei y la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, el terrorismo de Estado se produjo en el marco de una “guerra contra la subversión” y rechaza la bandera de “los 30.000 desaparecidos”. Organismos de derechos humanos, sectores del peronismo y del radicalismo rechazan estas posturas por ser “negacionistas” del terrorismo de Estado.

Asseff es una reconocida tercera línea dirigencial del ala conservadora de la oposición. Fue radical, aliado de Alberto Rodríguez Saá en 2011, y apoyó la candidatura presidencial de Sergio Massa en 2015 cuando estaba enfrentado al kirchnerismo. Desde su partido “Unir” se sumó en los últimos años la coalición de Juntos por el Cambio y tiene mandato como legislador nacional hasta diciembre de 2023, desde donde ocupó la comisión de Defensa Nacional. Su interés principal está abocado al instrumento militar.

Con un enfoque similar al de los libertarios sobre la historia reciente, Asseff también protagonizó polémicas públicas por querer darle difusión en el Congreso al libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, que describe casos de presuntas faltas de de transparencia en el pago de indemnizaciones a las víctimas de la última dictadura militar. También fue uno de los que respaldó la actividad de Victoria Villarruel al realizar un acto en homenaje “a las victimas del terrorismo” en la Legislatura porteña. En 2020, Asseff fue blanco de una denuncia penal tras la filtración de un audio suyo, en la que exigía a sus asesores del Congreso depositar un 10% de sus salarios para el partido. Se le abrió una investigación judicial junto a los diputados Estela Regidor (UCR) e Ingrid Getter (PRO) para determinar si existió esa conducta y si hubo delito.

Peretta es secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, un sindicalista alineado con Bullrich que intentó este año ser candidato a jefe de Gobierno porteño. Fue uno de los principales armadores gremiales y empresariales de la presidenta del PRO, desde donde buscó convencer a otros referentes gremiales de sus propuestas de flexibilización de las leyes laborales. Excéntrico y siempre autodefinido como “halcón”, su nombre se hizo más conocido por rechazar la cuarentena y las políticas de salud de la pandemia. Peretta se atribuye haber sido uno de los puentes entre la ex ministra de Seguridad y Javier Milei con una cena organizada en su casa el 3 de marzo de 2021.

“Hace tres años que trabajo para unir a @JMilei y @PatoBullrich. Hoy las circunstancias políticas, la humildad de una y el buen criterio del otro, lo hicieron posible. La división de la oposición benefició al oficialismo. Con esta unidad triunfará el cambio y la libertad”, dijo recientemente Peretta en sus redes sociales, tras consagrarse la unidad entre libertarios y seguidores de Mauricio Macri.

“Pato” Glize es amiga de Bullrich y se presenta en las redes sociales como la “Coordinadora de los Segmentos de los Equipos de Gobierno” de la ex candidata presidencial del PRO. Fue asesora en el ministerio de Seguridad de Bullrich durante su gestión en Cambiemos; a partir de diciembre desembarcará en la Legislatura porteña. “Pato querida, seguiremos defendiendo nuestras convicciones republicanas. Lo diste todo, me consta. Ahora a respirar profundo, sacudirse y continuar la pelea. Sos una mujer luchadora y admirable. Desde la Legislatura de la Ciudad representaré tu espacio con responsabilidad y valentía. Nuestros ideales no se negocian”, publicó Glize en su cuenta personal luego de la derrota de Bullrich el pasado 22 de octubre.

El abogado (UBA) Patricio Villegas disertará como único representante del bloque de La Libertad Avanza. Antes de su desembarco en política, fue una voz pública como representante de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPBA) y Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) de CABA. Si bien será uno de los 43 miembros argentinos del Parlasur, en las redes sociales manifiesta una opinión formada sobre uno de los puntos débiles de la campaña de Javier Milei y que asusta a sectores de la población: la venta de armas de fuego y su desregulación para que sea más fácil adquirirlas. “Al que tiene un arma registrada le han puesto varias restricciones”, dice en una de las publicaciones desde su cuenta personal de X. “Los delincuentes pueden usar armas de guerra, balas huecas, etc. y ni siquiera los procesan por la tenencia ilegítima. El personal de la FFAA les cobran la renovación de la tenencia. Vergonzoso”, opinó en el mismo hilo.

Ante un auditorio afín, Patricia Bullrich será la principal oradora en calidad de invitada, señalan desde su entorno.

