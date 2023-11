¿Qué pasa con el gabinete de Pullaro?

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, estira la oficialización de su gabinete. Aunque la transición está en marcha desde hace varias semanas y algunos referentes en distintas áreas ya trabajan en la superficie, sus más estrechos colaboradores aseguraron este viernes que no hay fecha para anuncios formales. Enfriaron así las versiones que daban cuenta de que entre lunes y martes se oficializarían los nombres. Al mismo tiempo insistieron con una frase que repiten hasta el cansancio: "No hay funcionarios confirmados".

“Ningún ministro ni secretario lo está hasta que no sean nombrados por el gobernador”, aseguraron, poniendo incluso en duda los nombres que se mencionan públicamente desde hace días. “Entendemos la ansiedad, pero falta”, estiran el misterio.

En su entorno sí adelantaron, en cambio, que la asunción se concretará finalmente el 10 de diciembre, y no se adelantará al 9 como le hubiera gustado para comenzar antes la tarea. “Es el diez, aunque no tenemos mayores datos”, aseguraron.



Respecto del gabinete, después de que el radical se impusiera en la elección del 10 de septiembre pasado por amplio margen, comenzó la danza de nombres que tuvo entre los primeros mencionados a algunos de sus principales armadores dentro de la Unión Cívica Radical.

Los nombres que no se oficializan

Con el paso de los días se filtró, aun cuando el mandatario electo esquivó confirmarlo, que Felipe Michlig ocupará una cartera clave como es el ministerio de Gobierno. A otro de sus dirigentes más cercanos, Lisandro Enrico, le tocará Obras Públicas.

En el reparto, siempre sin confirmación oficial, el radicalismo se lleva la mayoría de ministerios. Dirigentes de ese partido se quedarán con Seguridad y Justicia (Pablo Cococcioni), Salud (Silvia Ciancio), Educación (José Goity), Economía (Pablo Olivares), Producción (Gustavo Puccini) y Desarrollo Social (Victoria Tejada).

Las carteras de Cultura (Susana Rueda) y Ambiente y Cambio Climático (Enrique Estévez) quedaron para el socialismo y la de Trabajo (Roald Báscolo) será conducida por un hombre del PRO, espacio que tiene además -tras un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta- a la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia.

En las segundas líneas se sumarían funcionarios que participaron de la gestión del socialista Miguel Lifschitz, de la que Pullaro formó parte como ministro de Seguridad. Entre ellos se cuentan nombres que estuvieron a cargo de ministerios entre 2015 y 2019 y que ahora jugarán de segundos: el radical Julio Genesini en Trabajo y la socialista Andrea Uboldi en Salud y del mismo partido, José Garibay en Infraestructura. También volverá Pablo Seghezzo al frente Vialidad provincial.

El armado, con fuerte presencia radical, busca dar lugar a las principales fuerzas que integran Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición sellada este año para vencer al peronismo.

De confirmarse esta estructura, el gabinete de Pullaro estaría finalmente integrado por once ministerios, dos menos que el actual. Ese cambio obligará a la Legislatura a aprobar una modificación en la ley orgánica.

Aunque se extiende el misterio con los nombres, el jueves Pullaro mantuvo un encuentro con legisladores del estado de California. "Con parte de mi equipo de trabajo", presentó el mandatario electo la reunión en la que se trabajó, según una publicación que subió en redes sociales, temas como seguridad, educación y producción.

Con información de Letra P. sobre una nota de Mauro Aguilar