Ola de escruches en Fisherton: “No son rateros, están organizados y en autos de alta gama”

Vecinos de diferentes sectores de Fisherton denunciaron públicamente una preocupante seguidilla de escruches y entraderas en casas de ese barrio del oeste rosarino y advierten que son bandas “organizadas” que se movilizan en autos de alta gama.



Desde Aldea, San Eduardo y Hostal del Sol sumaron unos cuarenta hechos de inseguridad “en casi un año y en diez cuadras a la redonda”, según precisó Juan, que vive en Génova al 9200, donde en las últimas horas sufrió la irrupción de ladrones en su casa y brindó su testimonio este lunes en El Tres y Radio 2.



“Es un trabajo no de rateros, sino organizado. Bandas que entran a domicilios de manera organizada y se retiran en autos de alta gama”, aportó en relación a puntos en común entre diferentes episodios, muchos captados por cámaras de seguridad privadas.



En relación a su caso, el domingo, contó que se retiró de su vivienda “cerca del mediodía y quedó todo todo debidamente cerrado y con alarma”. Al recibir un alerta en su celular sobre un ingreso, volvió rápidamente y encontró “la casa dada vuelta, con algunos elementos de valor faltantes”. Habían ingresado desde una obra lindera.

“Lo más inquietante es que había dos autos de alta gama trabajando juntos, bajaron cuatro individuos vestidos de negro, me cortaron la persiana de aluminio y rompieron un vidrio reforzado”, detalló de acuerdo a lo que pudo rescatar de algunas imágenes captadas.



“Los vecinos estamos en estado de indefensión. Hemos radicado denuncias en Fiscalía pero hay una desarticulación institucional. El destacamento no estaba anoticiado de esta situación. Hay una descoordinación entre Fiscalía, Municipalidad y Policía, no puede ser que no sabían nada después de casi cuarenta robos", se quejó.



Agregó que en esa zona del barrio tienen seguridad privada pero deslizó: “Vemos siempre los mismos autos y me llama la atención tanta negligencia. Dada esta gravedad, deben articularse de otra manera, va a pasar una tragedia, no puede haber cuatro tipos adentro de una casa en pleno mediodía. Si te los cruzás te pueden lastimar, son gente pesada”.

Desde el móvil en vivo de De 12 a 14, otra vecina expresó: “No sabemos cómo cuidarnos, es tristísimo. En algunos casos no es tanto lo que roban sino lo que destruyen. Es increíble cómo la guardia y la Policía no se dan cuenta que hay un auto que da la vuelta, y vuelve a dar la vuelta, y paran y bajan. A todos nos llama la atención”.

Fuente: Rosario 3