Sergio Berni: "Victoria Villarruel se fue alejando del pensamiento de las FFAA, no es representativa"

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, consideró que las elecciones del domingo son definitorias. “Lo que escucho en la calle es que se va apagando lentamente Milei y va tomando mucho impulso la candidatura de Massa”, expresó el electo senador de la Legislatura Bonaerense en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Berni es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y senador nacional electo por la segunda sección de la provincia de Buenos Aires. Fue secretario de Seguridad de la Nación entre 2012 y 2015, senador de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2019, y vocal del Comité Ejecutivo de Interpol entre 2014 y 2016.

¿Qué pálpito tiene de las elecciones del domingo? ¿Qué diferencia se espera? ¿Cree que se mantendrán los 15 puntos de diferencia que tuvieron en las generales?

Yo no hago futurología y mucho menos encuestas, pero estoy todos los días en la calle, y lo que escucho es que en la calle se va apagando de a poco el nombre de Milei.

Usted anunció que deja de ser ministro de Seguridad para asumir como senador de la Provincia. Con todo respeto por la importancia que tiene un cargo de senador nacional en la provincia de Buenos Aires, obviamente, siendo la seguridad uno de los grandes problemas de la provincia y siendo usted un hombre de acción, pareciera que el rol que va a asumir es menos ejecutivo que el que deja. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión?

Yo encabecé la lista de senadores en la segunda sección electoral, hemos ganado, y tengo la responsabilidad de asumir.

Mi cargo como ministro caduca el 10 de diciembre y en el Senado juramos el siete, por lo tanto, cuando el Poder Ejecutivo arme su gabinete se decidirá si continuo o no en el Senado, porque el Senado en la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de que los senadores puedan pedir licencia para encargarse de un rol ejecutivo.

Ahora veo. No es que usted renuncia, simplemente que se acaba el mandato…

Claro. El 10 de diciembre vence el periodo de todos los ministros, y después el gobernador definirá cómo reestructura su gabinete.

En el mientras tanto está la jura de los senadores que fueron electos por el voto popular. Entre esos senadores estoy yo, que encabecé la lista de la segunda sección electoral.

Después, los ejecutivos reorganizarán el gabinete. Usted sabe que nosotros somos soldados de la causa, y estaremos donde el Poder Ejecutivo nos necesite.

¿A usted qué le gustaría hacer?

Mire, no es lo que a uno le gusta, es el hombre y sus circunstancias, el espacio político y las necesidades del espacio político.

A mí la tarea ejecutiva me apasiona. No es casualidad que yo sea cirujano y soldado de la Patria. Los cirujanos somos hombres de acción que estamos todos los días asumiendo una gran responsabilidad en un quirófano, la de la vida del paciente que está operando.

Ese acto de servicio se traduce también a la función pública. Tenemos esa característica, somos hombres de acción. Pero también integramos un espacio político, que definirá los roles por los próximos cuatro años, así que veremos cuál rol se define.

La figura del gobernador de la Provincia

¿Es correcto decir que Kicillof tiene hoy un poder propio, autónomo, a diferencia de hace cuatro años, cuando fue elegido por primera vez, y su poder era un traslado del poder de Cristina Kirchner? ¿Eso implica una mayor independencia de La Cámpora y Máximo Kirchner, y un poder de decisión mayor?

Axel Kicillof fue electo gobernador porque hubo una decisión de que el hombre que mejor representaba los intereses de nuestro espacio político era él.

Un hombre que ya venía de una experiencia de gestión en el Ministerio de Economía con Cristina Kirchner y que había sido una voz fuerte en su gestión como diputado nacional.

Yo no diría que el poder es mayor o menor, tenía un grado de representatividad por parte del espacio político nuestro. A partir de que le ganó abrumadoramente las elecciones a María Eugenia Vidal, casi por 20 puntos, empieza a gestionar, y así empieza a consolidarse el verdadero poder que tiene un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un poder basado fundamentalmente en la gestión de las políticas públicas.

Yo dije reiteradas veces antes de las elecciones que había un fuerte reconocimiento y un respeto por la gestión del gobernador Kicillof, y que eso iba a hacer que ganara las elecciones por un margen importante, y así fue. No lo adiviné, fue producto de estar todos los días en la calle y escuchar lo que se decía del gobernador Axel Kicillof.

Ahora lo que escucho en la calle es que se va apagando lentamente Milei y va tomando mucho impulso la candidatura de Massa.

¿El éxito de la gestión del gobernador Kicillof en los últimos 4 años implica que sería lógico que él presidiera el partido y no Máximo Kirchner?

Son dos funciones totalmente distintas, ninguna va atada con la otra, no son complementarias ni suplementarias y quien define, en definitiva, son los propios afiliados.

Esto se lo digo con la autoridad moral de haberme opuesto a Alberto Fernández como presidente del PJ nacional. A tal punto que, desde mi espacio político, juntamos los avales y presentamos una lista para darle pelea, porque entendíamos que su posición de presidente de la Nación no le atribuía la responsabilidad de ser presidente del PJ.

Después, ocurrieron diferentes situaciones, el gobernador Kicillof integraba la lista de Alberto Fernández y, para nosotros, que hubiera una voz nuestra en la representación del partido a nivel nacional era motivo suficiente para avalar esa lista.

El problema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires

Alejandro Gomel: Si el 8 de diciembre Kicillof le dice que necesita que siga al mando del ministerio de Seguridad de la Provincia, ¿aceptaría o cree que es una etapa terminada?

No, nunca las etapas se terminan, uno tiene una responsabilidad. Discutiremos y veremos cuáles son las necesidades que tiene el gobernador y cuáles son los desafíos para los próximos cuatro años.

En el mientras tanto, yo tengo una responsabilidad de gestionar hasta el siete de diciembre y el gobernador fue muy claro al decir que va a rearmar todo su gabinete de acuerdo a los objetivos que se imponga en los próximos cuatro años, después se verá.

Hoy estamos todos concentrados en las elecciones del domingo y nadie tiene el espacio para pensar qué va a pasar después. El país tiene la necesidad de retomar la senda del crecimiento y no del ajuste.

AG: ¿Cómo califica su gestión en seguridad estos cuatro años? ¿Mejoró la situación?

Mire, la calificación no me corresponde a mí, lo que sí me corresponde es hacer un análisis con la evidencia científica.

La evidencia científica indica que hemos bajado todos los delitos y que hemos hecho un gran esfuerzo para corregir aquellas situaciones que tienen que ver con el desempeño de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Lo que pasa es que el delito es una situación compleja en la que intervienen múltiples actores y factores. Por eso su abordaje es integral y multidisciplinario.

En ese sentido, muchos actores del Estado se han hecho los desentendidos, y prácticamente estuvimos peleando solos con esa ausencia de compromiso de todos los actores del Estado, no me refiero solo al poder ejecutivo.

No han abandonado la comodidad de un escritorio para hacerse cargo de una problemática que a los argentinos, y particularmente a los bonaerenses, les preocupa.

Ahora, me parece que hay un reconocimiento por parte de la sociedad que se vio reflejado en las elecciones donde fue reelegido el gobernador Kicillof. Si la gente no hubiese estado de acuerdo con las políticas que se desarrollaron, entre ellas la de seguridad, seguramente la suerte hubiese sido la de María Eugenia Vidal, que perdió por 20 puntos.

Ese balance lo hace la sociedad a la hora de elegir gobernador. Tenemos la satisfacción de que la sociedad reconoció la gestión de las políticas públicas del gobernador. No hay que ser muy entendido para saber que una de las problemáticas más importantes es el eje de la seguridad.

Claudio Mardones: ¿A quiénes se refiere con aquellos funcionarios que están ‘cómodos en sus escritorios’?

Cuando yo hablo de el Estado, hablo en el sentido de la definición jurídica de Estado. El Estado incluso excede al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Judicial. Involucra a diferentes instituciones del país que tienen una responsabilidad a la hora de interactuar en la prevención del delito.

CM: ¿Jueces?

Si quiere jueces, o legisladores que deberían estar discutiendo la problemática de los menores. Tenemos una ley penal juvenil que es vieja, obsoleta, que no ha venido a resolver absolutamente nada. Por el contrario, viene a agravar los grandes problemas de delito que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires con la génesis en los menores.

Esto lo vengo discutiendo durante varios años en absoluta soledad, porque nadie quiere discutir el conflicto de los menores con la ley.

Vengo de un espacio que es el peronismo, donde nos enseñaron que los únicos privilegiados son los niños, y me parece que, con esta ley penal juvenil que lo único que hace es invitar a los menores a que cometan delitos, ‘total no pasa nada’, no los estamos cuidando.

CM: Parece que ha habido una intención deliberada en Unión por la Patria de evitar esos temas en campaña, ¿usted considera que había que privilegiar en la agenda de campaña?

Yo no pienso en la campaña, sino en las soluciones que necesita la provincia de Buenos Aires y el país, y no tengo ninguna duda de que uno de los temas fundamentales que hay que tratar en los próximos cuatro años es una nueva ley penal juvenil. Por lo menos tener el coraje de discutirlo.

La verdad que no pierdo las esperanzas, porque veo lo que ha pasado con temas que eran absolutamente tabúes. Hace cuatro años, por ejemplo, pensar que se podía discutir el divorcio en el Código Civil era prácticamente imposible, y, sin embargo, no hubo ningún problema a la hora de tratarlo. De la misma manera ocurrió con la Interrupción Voluntaria del Embarazo. A uno le puede gustar o no gustar, pero el Poder Legislativo asumió la responsabilidad y lo discutió.

Hoy el Poder Legislativo tiene las condiciones de la sociedad para discutir una nueva ley penal juvenil, no solamente con la mirada puesta en el hecho punitivo, sino como hacemos para protegerlos, cuidarlos y resociabilizarlos.

Es como una planta cuando empieza a crecer torcida: si usted le pone un tutor, vuelve a enderezar su rumbo natural. Ahora, si la deja abandonada, no se volverá a recuperar nunca más esa entereza que tiene un árbol. Estamos en condiciones de poder discutir qué vamos a hacer con los menores que infringen la ley.

Victoria Villarruel y el ejército

¿Cuál es su visión sobre la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza y la defensa que ella hace de las Fuerzas Armadas? ¿Qué opina de la perspectiva que ella tiene sobre la última dictadura? ¿Cuál es su visión como militar?

Como soldado de la Patria, yo abracé esa profesión con mucho orgullo y honor de pertenecer a, en mi caso en particular, el Ejército Argentino, que construyó una nación en base a la sangre y la vida de sus soldados.

Un ejército que supo ser glorioso no solamente en las batallas por la independencia y el mantenimiento de nuestra soberanía, como en Malvinas, sino también por su aporte a la ciencia, al desarrollo y la producción.

Ahora, como soldado de la Patria, también es indiscutible mi repudio a los años más oscuros de las Fuerzas Arandas. A diferencia de la presidenta Villarruel, que dice que la ESMA debería ser un espacio para escuelas, mi opinión es que la ESMA hoy es una gran escuela donde todos los argentinos que van salen con la convicción de que nunca más podemos vivir lo que vivimos en la dictadura militar. Estoy en un contrapunto de lo que opina Victoria Villarruel.

Me parece que ese negacionismo absurdo que plantea Villarruel es repudiado por la mayoría de los argentinos.

¿Qué porcentaje de los militares hoy en actividad en las Fuerzas Armadas cree que se sienten representados por Victoria Villarruel?

Cuando hablo con los camaradas que todavía están en actividad, en un momento tenía un consenso importante, pero me parece que se fue alegando ella misma de esa representatividad que le habían delegado algunos integrantes de las Fuerzas Armadas.

Villarruel se fue alejando del pensamiento de las FFAA, no es representativa. Yo no le atribuiría la representatividad total de los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque creo que eso es totalmente falaz.

Con información de www.perfil.com