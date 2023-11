El gabinete de Milei: la sorpresa de un "súper canciller" y una diputada interesada en la ANSES

Unos 350 hombres de negocios, empresarios y banqueros acudieron el miércoles al Hotel Alvear al almuerzo convocado por el CICYP para escuchar al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei. Este jueves será el turno del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Milei dio un breve discurso de entrada. Luego se dedicó a contestar preguntas de los empresarios y se retiró antes de que se sirviera la comida. Entre los temas más abordados por los empresarios luego de la ida del candidato libertario estuvo el debate del domingo pasado entre ambos postulantes para la definición del balotaje del próximo 19 de noviembre.

Se comentó también, en caso que Milei triunfe, del rol que cumplíran en el futuro el ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO Patricia Bulrrich y de algunos nombres de su futuro gabinete donde ya estarían confirmados Nicolás Posse como su Jefe de Gabinete, Guillermo Francos en él ministerio del Interior, Sandra Pettovello como ministra de Capital Humano, Emilio Ocampo como presidente del BCRA y Karina Milei, quien tendrá su despacho en la Casa Rosada.

En lo que respecta al futuro ministro de Economía el nombre que más suena dentro de los equipos técnicos es el del ex presidente del BCRA Federico Sturzenegger y también del ex ministro Luis Toto Caputo, cuya consultora Anker estaría trabajando para Milei. También se sumó el nombre de otros de los socios de esa consultora el ex secretario de Finanzas Santiago Bausili.

Qué le dijo Milei a los empresarios

Milei remarcó frente a los empresarios del CICYP que la del próximo domingo es la elección más importante de los últimos cien años.

"Nuestro país arrancó el Siglo XX siendo el país más rico del mundo. Ahora estamos en el puesto 130 al tipo de cambio paralelo. Argentina era un paraíso. Ahora tenemos 40 por ciento de pobres y 10 de indigentes", sostuvo.

Además agregó: "Esto nos pone a las puertas de la peor crisis. En ese sentido llamamos a la población sobre qué tipo de sociedad quiere y qué valores quieren abrazar".

El líder libertario diferenció claramente los modelos qué hay en pugna en esta segunda vuelta electoral. "Los dos modelos en pugna nos hacen enfrentar sobre sí queremos esta dinámica inflacionaria o estabilidad monetaria. Si seguimos por este sendero decadente o queremos sentar las bases de un modelo de crecimiento" dijo.

En ese aspecto Milei destacó que: "si queremos seguir con este modelo corrupto o abrazar los valores morales que hicieron grande el país. Nos planteamos también el tipo de democracia que queremos. Tenemos la democracia liberal y enfrente la versión donde se lleva todo puesto".

Milei se quejó de la campaña del miedo de Massa y el kirchnerismo

Hizo también referencia a lo que él considera una "campaña del miedo" montada por Sergio Massa y el kirchnerismo y señaló que: "el miedo no conduce a nada y genera parálisis y si se paraliza la gente el que gana es este modelo decadente. El ajuste va a recaer en las partidas donde roban los políticos. No sobre la gente de bien".

Por último manifestó a los empresarios su opinión sobre el robo de la política. "No se dejen robar. No importa que hace cien años los políticos nos vienen robando por eso hay que rebelarse y ahora o nunca".

Antes de la disertación de Milei, como luego en la sobremesa, los empresarios hablaron mucho de la inflación y del dólar. "Estos temas no fueron casi nombrados en el pobre debate de los candidatos presidenciales en el debate del domingo" comentó a Iprofesional el presidente de una empresa nacional.

En tanto que un empresario cercano a los equipos técnicos de Mauricio Macri qué pasó casi inadvertido en el bar de la entrada del hotel le comentaba a algunos de sus colegas sobre los próximos pasos del ex presidente.

Macri y Patricia Bullrich esperarán qué cargos les ofrecerá Milei si gana

El hombre de negocios comentó que después de las elecciones del próximo domingo en caso de ganar Milei el ex presidente esperará qué puestos le ofrecerá Milei a él y a Patricia Bulrrich en su administración, pero que el ex presidente no le pedirá ningún cargo.

El rumor más fuerte dentro del entorno de Macri es que a él le gustaría no solo ayudar a Milei sino ser en el futuro una especie de "súper canciller económico" para salir a vender la Argentina al mundo lo que le permitirá además seguir viajando para reforzar su puesto dentro de la Fundación FIFA y tratar en el futuro de llegar a la presidencia de ese organismo del fútbol mundial.

Lo que refuerza ese interés de Macri es que varias veces, antes de comenzar su campaña presidencial, el líder libertario mencionaba que le gustaría que en el futuro Macri fuera su canciller porque fue el que insertó la Argentina en el mundo cuando asumió en diciembre de 2015 luego de haber derrotado al kirchnerismo.

En sus recientes notas, Macri destacó que "hay que ayudar a conectar la Argentina con el mundo y yo lo voy a ayudar a Javier desde el lado que sea y haré lo que él me pida porque tenemos que volver al mundo con Milei ".

En otra de las mesas del Alvear discutían un grupo de empresarios sobre el futuro del sistema de salud y previsional en el caso que Milei gane el domingo. En tanto que el CEO de una empresa del rubro de la salud comentó que le llamaba la atención el interés que mostró en los últimos días una diputada que le habría comentado a algunos de sus colegas que entre las alternativas que tenía abiertas una de ellas era desembarcar en la dirección de la ANSES. Una solicitud que también le habría transmitido a alguien muy cercano al entorno del ex presidente.

"Me resulta muy extraño ese rumor, por lo que yo tengo entendido tanto el PAMI como la ANSES están bajo la órbita del futuro ministerio de Capital Humano que estará a cargo de Sandra Pettovello que es una de las personas más cercanas a Milei y en la que confía para manejar esas cajas que hoy están en poder de La Cámpora", comentó allí un lobista muy cercano a la industria de los medicamentos.

Algunos de los integrantes de esa mesa se preguntaban cómo quedaría la posición de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados si esa legisladora fuera designada en la ANSES.

En el salón de la plata baja del Alvear un grupo de banqueros en una de las mesas discutían acerca de las inspecciones de la AFIP en varias instituciones financieras en los últimos días y hablaban sobre el futuro del dólar.

"El dólar oficial, va a cotizar entre $ 520 y $ 526 según el REM BCRA), lo que te marca una devaluación anual del 200 % con una inflación que se ubicaría en el 185% y con las expectativas de un fuerte salto devaluatorio en diciembre o en enero" comentó un gerente de un banco extranjero.

En tanto que otro financista muy experimentado le replicaba en la mesa que: "no es tan así, eso es solo se trata de un pronóstico de las 38 consultoras que dan sus pronósticos al Banco Central, pero el precio del dólar podría ser más alto. En el mercado de dólar futuro la posición diciembre del año 2023 cotiza en $679, con lo cual la suba podría ser más elevada".

* Para www.iprofesional.com