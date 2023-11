Qué piensa Poletti sobre el presidente Milei y cómo analiza la gestión que le deja Jatón

Luego de un domingo frenético con la elección nacional, donde se consagró como nuevo presidente de la Nación Javier Milei, había que esperar a que bajaran un poco las intensidades emocionales. Con dos días bastaron; ahora, se dio la oportunidad de una reflexión más fría y desapasionada, y de algunas percepciones sobre qué puede pasar con la ciudad de Santa Fe una vez que asuma el referente libertario.

Ocurre que algunas declaraciones del presidente electo en el post balotaje sobre la obra pública de Nación (dijo que la quiere “bajar a cero”) y los subsidios al transporte público (“debemos hacer que los subsidios estén a favor de la demanda y no de la oferta”), sobre todo para el interior del país, generaron algunas suspicacias.

En diálogo con El Litoral, el intendente electo de la ciudad, Juan Pablo Poletti, trazó algunos escenarios posibles sobre cómo cree que será la relación entre Nación y el municipio capitalino. “Vamos a tener toda la esperanza y la fuerza para trabajar junto con él (Milei) de la mejor manera. Personalmente no tengo todavía conocimiento de las medidas que a veces salen en los medios”, dijo el médico.

Insistió en este punto en que aspira a ser “muy prudente”, y esperar las confirmaciones oficiales respecto de qué pasará con los subsidios nacionales y con la obra pública. Sobre este último punto, se puede inferir que la propuesta del presidente electo sobre los fondos para obras públicas significa, por ejemplo, “que una ruta se hará con fondos privados, y después ese privado recuperaría la inversión con un peaje con una casilla de peaje”.

“Pero -aquí comparó-, es muy distinto gestionar fondos nacionales para un proyecto de urbanización de un barrio, o el asfaltado de calles o una obra de cloacas. Pero bueno, esto es lo que no está claro, no hay confirmaciones oficiales y quiero ser muy prudente”, insistió Poletti. La vía de conducto a Olivos será, claro, el gobernador electo, Maximiliano Pullaro: “Estoy en contacto con él permanentemente”.

-¿Qué opinión le merece la figura Javier Milei? ¿Cree que va a estar a la altura de la investidura de un Jefe de Estado?, le preguntó El Litoral.

-Si los argentinos lo votaron y sacó semejante cantidad de votos, y aquí en Santa Fe obtuvo más de un millón de votos, igual que Maxi (por Pullaro), realmente tendríamos que pensar que no hay tantos vecinos equivocados, y que esto es lo que la sociedad estaba pidiendo también.

Es un poco lo que me pasó a mí, pienso. “Salir del molde” cotidiano de la política. Yo también soy un “outsider” igual que él (por Milei). Era un director de hospital, un médico cirujano común y corriente. En un momento dado, decidí involucrarme en política y la sociedad me dio su apoyo, y fui el intendente más votado en la historia de la ciudad.

No tengo por qué dudar de la capacidad de Milei y tenemos que ayudarlo, porque es lo que eligieron los argentinos. Yo voy a estar ahí apoyando, porque si a él le va bien nos va bien a todos, y esto es un poco lo que necesitamos: que la Argentina pueda salir de este pozo, de esta crisis en la que se encuentra.

La transición

Quedan pocos días para que Poletti asuma como nuevo intendente capitalino. La transición sigue; pero, ¿cómo viene desarrollándose? “Estoy realmente agradecido a la predisposición de Emilio Jatón y su equipo. Si ir más lejos, la reunión hídrica de la semana pasada (entre autoridades salientes y entrantes de provincia y municipio) se organizó de una forma muy correcta y participativa”.

“No sé cuántas provincias pueden darse el gusto de considerar una transición con una problemática tan sensible para nosotros como es la crecida de los ríos y las lluvias en términos tan democráticos… Y en este caso no hubo, ni por los entrantes ni por los salientes, ningún tipo de especulación política. Sólo buena predisposición”, subrayó.

Lo que queda

El médico dijo que hasta que no llegue el 11 de diciembre y asuma su gestión, “hasta que no abramos los libros y veamos las cuentas, no vamos a tener un panorama real de cómo está la situación municipales en cuanto a obras pendientes, a financiamiento a deudas, a plata que falta llegar de Nación”.

No obstante, por la información obtenida, Poletti no cree que se encontrará con un municipio al límite de sus finanzas. “Sabemos que hay deudas, pero no son deudas de seis u ocho meses. No nos vamos a encontrar con ese panorama. Emilio (Jatón) me dijo y le creo: dejará una Municipalidad ordenada, con plata para pagar los sueldos de diciembre; para garantizar al empleado municipal que va a cobrar sus haberes en tiempo y forma, y lo mismo para el aguinaldo”, se mostró confiado en este aspecto.

Poletti adelantó que ambos equipos de transición municipal “están trabajando intensamente” en la definición del Presupuesto Municipal 2024. “Si Dios quiere, a fines de noviembre o principios de diciembre, ya vamos a estar presentando y enviando al Concejo el cálculo de gastos y recursos para el año entrante”, expresó.

Ríos y lluvias

-A propósito de la situación de los ríos y las lluvias, Jatón le entregó un informe hídrico con información actualizada. ¿Con qué estado del sistema de defensas contra inundaciones en la ciudad piensa que se va a encontrar?, se le preguntó al intendente electo.

-Emilio (Jatón) nos presentó un informe con las distintas obras hídricas que se hicieron. Todavía el equipo técnico no me hizo la devolución de ese informe. Nosotros creemos que vamos a estar, quizás no ahora, sino posiblemente en febrero o marzo, con una situación de ríos altos tanto el Salado como el Paraná y con lluvias. El panorama será complejo. Cuando los ríos están bajos, no hay problema porque tenemos dónde recibir el agua. Pero el problema aparece cuando los ríos están altos, y los desagües y las napas crecen.

Entonces, con una lluvia, la ciudad realmente empieza a tener problemas en el centro. No sólo en Vuelta del Paraguayo o en sectores donde está crecido el río, sino también en áreas céntricas, por falta de desagües pluviales. Hay que potenciar las bombas, que estén en condiciones; y hay una licitación pendiente que dijo la provincia que tiene que llegar en enero.

Sobre todo esto, nos están preparando un informe la provincia y la Municipalidad. De esos datos nos vamos a enterar posiblemente cuando asumamos en el Palacio Municipal, para poder tener en cuenta todas las contingencias y las situaciones de riesgo. Se trata de poder adelantarnos a estos fenómenos; es en cierto punto como cuando trabajamos contra el Covid-19: adelantarnos a los problemas. No podemos esperar a que llegue la inundación para salir a resolver los problemas.

