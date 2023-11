Alberto Fernández postergó su viaje al Vaticano: se reunirá con el Papa después de dejar la Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández postergó el viaje que tenía previsto realizar al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco antes de la finalización de su mandato. De esta forma, será reprogramado para después de su salida de la Casa Rosada. La idea previa era realizar uno de sus últimos viajes internacionales como mandatario para entrevistarse una vez más con el Sumo Pontífice.

Según supo NA, el mandatario «no viajará esta semana al Vaticano porque debe seguir adelante de las tareas que demanda la transición». «La visita al Sumo Pontífice se reprogramará para cuando ya esté instalado en España luego de dejar el Gobierno el 10 de diciembre», indicaron fuentes oficiales.

La idea del saliente jefe de Estado era reunirse con el Santo Padre por última vez en los días finales de su gestión. Sin embargo, decidió priorizar el traspaso de mando con el líder libertario Javier Milei. Entre ellos, ya hubo un encuentro entre ambos en la Quinta de Olivos, y también entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y su sucesora Victoria Villarruel.

El jueves, Gabriela Cerruti confirmó el viaje en su cuenta de X. “El presidente de la Nación, Dr. @alferdez, será recibido por Su Santidad, @Pontifex, en audiencia protocolar por el fin de mandato. La audiencia tendrá lugar durante la última semana de noviembre en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano”, había escrito.

Cómo fue la relación entre Alberto Fernández y el Papa en estos años

Aunque la relación entre Alberto Fernández y el Papa fue cordial, atravesó una etapa de tensión durante las discusiones por la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, muy cercano a Jorge Bergoglio, criticó duramente al jefe de Estado por impulsar la legalización del aborto en plena pandemia.

“Lo hemos visto (al presidente) muy entretenido con el aborto, la marihuana y hasta la eutanasia, mientras los pobres y la clase media tenían otras hondas angustias que no obtenían respuesta”, afirmó en una nota a LN+. Si bien el Sumo Pontífice no tocó el tema en la reunión posterior a la sanción, la Iglesia Católica cuestionó la aprobación de la ley. Además, el hecho de que la iniciativa legal se haya aprobado en torno a la Navidad no gustó para nada dentro del clero.

