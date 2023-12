«No manda más»: el fuerte mensaje del próximo presidente del Senado a Cristina Kirchner

Francisco Paoltroni, próximo presidente provisional de la Cámara de Senadores, se presentó ante su desconocimiento político. El formoseño ingresará a la Cámara Alta por primera vez y lo hará como presidente. En ese sentido comentó qué ideas tiene Javier Milei para ejecutar las reformas que prometió en campaña siendo el reemplazante de Cristina Kirchner.

El triunfo de Javier Milei reestructuró a toda la política o, por lo menos, la llevará a una reorganización inesperada. En el Senado de la Nación está la muestra más visible. Francisco Paoltroni fue anunciado como el próximo presidente, sustituyendo nada más ni nada menos que a Cristina Kirchner. De una dirigente que fue dos veces presidente del país a un recién iniciado en la política.

Sin embargo, para el legislador electo no será un impedimento su inexperiencia: «Yo fui con agenda propia estos días. Sí me estuve reuniendo con senadores que tuve la oportunidad de conocer, todos de diferentes espacios. No tener experiencia es una gran fortaleza porque no traigo los viejos prejuicios que tanto mal le han hecho a los argentinos«, explicó en TN.

«Si bien somos siete, no tengo dudas que los legisladores quiere un cambio profundo igual que la mayoría de los argentinos porque hemos tocado fondo. Cuando estás en el piso no podés ir más abajo, te tenés que levantar. Eso depende de la responsabilidad y compromiso de todos», añadió uno de los protagonistas que tendrá La Libertad Avanza en el Congreso.

Respecto a la interferencia que pueda generar Cristina Kirchner desde la sombras no le preocupó al senador electo: «No manda más. Hay una reestructuración del poder. Hay un grupo que responde a Cristina, otro que responde a gobernadores y otros que son independientes. Me resisto a pensar que todos piensan igual y obedecen a una señora que se está yendo el 10 de diciembre«, aseveró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de encontrar consensos, Paoltroni fue contundente: «Fácil no hay nada, pero nada imposible que con trabajo, responsabilidad, compromiso no se logre. Estamos en un punto de quiebre en nuestra sociedad y hemos fracasado. La clase política, los ciudadanos y los que estuvieron mirando por atrás de la vidriera, fracasaron«, verbalizó.

Por otro lado, el elegido por Javier Milei para que presida el Senado, explicó la situación en que se encuentra Formosa: «Es una de las provincias que menos libertad tiene. Es una provincia socialista dentro de la Argentina porque el 80% de los formoseño no tienen título de propiedad. Es una provincia nueva y hace 40 años se pusieron de acuerdo para decir «no avives giles, no firmes los títulos»», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com