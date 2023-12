Estoy verde

“Las precisiones no las tiene nadie. Ni las cúpulas dirigenciales, ni siquiera los funcionarios del Gobierno”. Así describe un técnico del gobierno de Santa Fe la situación actual que amenaza con una recesión, quizás la única certeza en estos pocos días de gobierno de Javier Milei.

Un nuevo gobierno que no tiene respuestas de coyuntura para el comercio y la producción, atorado con una ley ómnibus y un DNU desbocado y que no limpia las migas de la mesa como había ilusionado a más de uno en Santa Fe. En ese marco, el gobierno provincial se mueve como puede tratando de lograr soluciones y respuestas de Nación, con las demandas de las empresas resonando en los oídos y el aparato productivo industrial y agropecuario regulando.



Los que estaban verdes de rabia eran los empresarios pymes del biocombustible que se concentra en un 85% en Santa Fe. Incendiados por la ley ómnibus que en apenas ocho artículos poda la norma que regula al sector, dicen que si se aprueba es como escribirles “el certificado de defunción”.



Este viernes se reunieron en Casa Rosada el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y la secretaria de Energía, Verónica Geese, con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Las modificaciones que plantea la ley de biocombustibles son inaceptables para Santa Fe porque destruirá la industria, como también para Buenos Aires, La Pampa, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Salta y Entre Ríos que no le votarán esos artículos (Sección IV – Ley N° 27.640, Biocombustibles Art. 307-315), por lo tanto no saldrá.

El gobernador dijo estar conforme con la reunión porque entiende que algunos temas se van a corregir y otros se van a estudiar. "Planteamos los temas que nos preocupan de la ley y pedimos que puedan revisarse los puntos que entendemos atentan contra nuestra industria bio", explicó a Letra P Puccini.

En tanto, Francos fue más bien un receptor de la demanda con predisposición, sin soluciones, solo les propuso tener una reunión con el secretario de Energía para analizar a fondo el problema.

Un dato de color. Francos dijo al terminar la reunión: “Nos plantearon algunas dificultades con respecto a la producción del biodiesel, ya que Santa Fe es una provincia de muchas pymes que se dedican a su producción, y el tema del corte en las naftas es importante para ellos". Que alguien le avise que el biodiesel sirve para cortar el gasoil, como su palabra lo indica. El bioetanol a las naftas.

Acercamientos

En la semana, el ministro Puccini encabezó reuniones con Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial de la Nación y con Pablo Lavigne, secretario de Comercio de la Nación, que estuvo aunque no salió en la foto oficial. Luego con Fernando Villela a cargo de la Secretaría de Bioeconomía, una suerte de cartera de agricultura.

Se habló, al igual que con Francos, del stock de deuda por pago de importaciones que afecta a las pymes santafesinas -unos 3.000 millones de dólares-, de cuáles serían los criterios de apertura de la importación, de financiamiento a la producción, de internacionalización y del aumento de retenciones a la industria y agroindustria. Cero precisiones.

El escenario no indicaría apertura indiscriminada de importaciones porque no hay baja de aranceles. El problema es la eliminación de licencias no automáticas que implica la caída de la protección de sectores sensibles. En este sentido, los dos complejos más perjudicados podrían ser madera y muebles, y línea blanca. Según supo Letra P en la semana hubo gente de la fábrica de electrodomésticos Liliana en la secretaría de Comercio provincial preguntando al respecto.

Estoy verde

La sensación que dejan los encuentros del gobierno con funcionarios nacionales especializados es que los equipos tienen solvencia técnica y una mirada productiva, pero no se sabe hasta dónde lograrán imponerla en un gobierno con las señales inflexibles de Milei.

“No hay reglas claras todavía. El DNU, ahora la ley ómnibus… todos estamos procesando”, explicó alguien encima del tema. Claramente están verdes al encontrarse con un país complejísimo que choca de trompa con las pretensiones, por momentos fantasiosas, del Presidente. Falta oficio político o sobre indolencia.

Se escuchan reclamos y hasta hay fotos protocolares, pero faltan definiciones. “Trabajamos con Nación en la agenda que definimos junto a nuestros industriales y planteamos la necesidad de resolver el desequilibrio que generó el kirchnerismo”, escribió Puccini, sin ningún tono crítico a la vista más que al gobierno anterior. Lo mismo Pullaro, destacando en su cuenta de X la urgencia con la que lo atendió Francos. Por ahora la defensa a los intereses de Santa Fe, que repite desde la campaña el gobernador, es con planteos pero sin raspar.

Con informacion de Letra P.