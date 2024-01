José Luis Espert fustigó al kirchnerismo tras la polémica en Diputados: “Son destructivos y destituyentes”

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert se convirtió este jueves en el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, una de las más importantes y estratégicas de la Cámara baja. Su elección se dio en el marco de un clima de extrema tensión, con cruces y chicanas entre distintos bandos, entre ellos el kirchnerismo. Espert fustigó justamente a esa fuerza política, al tildar a sus dirigentes de “destructivos” y “destituyentes”.

“Que por primera vez en estos 100 años de Argentina un gobierno no peronista haya terminado su mandato como pasó con el de (el expresidente, Mauricio) Macri o el de Cambiemos, es todo un síntoma de lo que es el peronismo o la versión escatológica del peronismo, que es el kirchnerismo y que eso haya pasado”, arrancó Espert en declaraciones a Radio Rivadavia, tras el caliente encuentro donde se constituyeron las comisiones.

En esta línea, el economista adujo que “cuando esta gente no está en el poder no te dejan gobernar y si pueden, te voltean”. “Cuando están en la oposición, son absolutamente destructivos y hasta destituyentes. Y lo que vimos hoy fue parte de eso que se va a ver con el kirchnerismo no gobernando. Mientras puedan trabarte todo, independientemente de que sean cosas muy importantes para la gente o para la sociedad, te lo van a trabar”, aseveró.

No obstante, y considerándose a sí mismo, Espert aseguró que “del otro lado del kirchnerismo hay mucha gente que quiere hacer cosas para que al país le vaya mejor, para que la gente viva una economía diferente, para que haya luz después de tanto esfuerzo y sacrificio”. E insistió que “el kirchnerismo fue siempre complicado en la oposición. Hoy lo demostró claramente”. “Yo me mostré muy firme y no prestándome a la cantidad de agravio, agresiones, hasta en un momento casi físicas”.

Por último, el líder de Avanza Libertad contempló que “del otro lado hay 46 millones de personas que la están pasando muy mal y la política tiene que estar un poco a la altura de la circunstancias alguna vez”. Por lo tanto, “no prestarse al agravio, la chicana, hasta la agresión, del kirchnerismo es muy importante para que la política les dé alguna vez alguna alegría a los argentinos y no la miseria que les está proponiendo hasta ahora”, sentenció.

Javier Milei saludó a Espert

“Profe Bienvenido a las fuerzas del cielo!! Viva la libertad carajo”, publicó a su turno el presidente Javier Milei en su cuenta de X (ex Twitter). En tanto, la Oficina del Presidente expresó: “La Oficina saluda al Diputado Nacional José Luis Espert, quien fue designado Presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

Además, señaló que el Presidente recibió de buena manera la noticia de que “la Cámara Baja haya apoyado su propuesta y confirmado el nombramiento de un defensor de las ideas de la Libertad y el equilibrio fiscal, incluidas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos enviado al Congreso”. Milei había recibido el miércoles a Espert en la Casa Rosada y allí sellaron su alianza plasmada este jueves.

Con información de www.elintransigente.com