El Indio Solari le respondió con todo a Santiago Cúneo: “Dejate de joder”

El Indio Solari y Santiago Cúneo se cruzaron recientemente a raíz de unas fuertes declaraciones del periodista. Cansado, el músico salió a contestarle compartiendo un extenso comunicado a través de su perfil de Instagram. "Contestar insultos baratos", lo tituló.

"El silencio otorga consentimiento", planteó el artista antes de contar su lado de la historia para todos sus seguidores de Instagram. Y es que el periodista había afirmado que los músico como él "cobran en dólares, viven en Estados Unidos y putean al imperialismo".



"Pregunten en la Revista Forbes si el millonario éste tiene algún peso fuera del país, o algún piso en Nueva York, como andan diciendo", comenzó diciendo el Indio Solari en su descargo. "Es muy fácil, lo podés averiguar vos, tenés influencias", continuó.



"Todo lo que hacés no le sirve a nadie, para la vida, no sirve para un carajo", argumentó el músico, furioso, mientras se escudó en ser un artista popular que hace canciones, más allá de si son "buenas o malas". "Engrupís a la gente que cree que porque gritás mucho sos un peronista de fuste, sos carne de cañón y de eso te jactás", cerró el Indio Solari.

La carta completa del Indio Solari

Hay tipos (muy pocos) que en el momento de elegir, los padres deberían haberse quedado con la placenta, ¿no? Porque se han transformado en unos bichos, que el único concurso que han ganado es el de escupir veneno.

Todo el tiempo, maltratar a la gente que no conoce, no tiene ni idea de mi vida, no sabe nada de mi vida y explica todo en función de esos cuatro puntos… y si hay un pelotudo, es un pelotudo que cree lo que le dice la prensa o no se quién, que le pregunte a la Revista Forbes, si tiene amigos ahí, si el millonario éste, tiene algún peso afuera del país y si tengo algún piso en Nueva York y otro en París, como las boludeces que andan diciendo por ahí. Eso es muy fácil, lo podes averiguar vos, tenés influencias así que lo podes averiguar.

¿Que te voy a decir? Todo lo que dijiste en función de esto, que nada es verdad, son cosas que deberías decirte frente al espejo, "El pelotudo, ElTio Pelotas, El Huevón de lima, que perdió todo un programa en putear a otro (quizás no tenías nada para decir y pensaste "Voy a putear a éste que me conviene más").

Este "casi humano, ya que le gustan los dichos, debería recordar, quien putea desde ese lugar (que si es oscuro) hablar sin saber una mierda de lo que estás hablando, sin conocer la vida del otro, que termina siendo, como el escorpión, víctima de su propio veneno, es lo único que sabe hacer.

Yo respondo todas estas pavadas, porque el silencio otorga consentimiento y no voy a consentir con este "casi humano" las pavadas que ha dicho sobre mí. Todo el programa perdió dando datos falsos sobre mí, acusándome permanentemente, de vivir en Norte América o de cosas que él no sabe. No ando tratando de ganarme un lugar en la sociedad puteando y re puteando en pantalla. ¿A quién carajo le sirve eso? A nadie.

Todo lo que hacés, no le sirve a nadie, para la vida, no sirve para un carajo. Yo hago canciones, buenas o malas, no sé, pero cuando me encuentro con quienes escuchan, me dicen que sirven para su vida, una canción linda, mía o de cualquier otro artista popular.

Bueno, esto es cortito, yo no te voy a entregar mucho más tiempo, porque no vale la pena, cortito como lo que dijiste vos y te llevaste todo un programa hablando de esas tres o cuatro pavadas, de las cuales ninguna es verdad, mira qué lindo… ¿Después me hablas a mí de engrupir? Vos sos el que engrupís a la gente que cree que porque gritas mucho sos un peronista de fuste, sos carne de cañón y de eso te jactas…

Bueno, viví la vida y dejate de joder a los demás.

Fuente: Infobae