Mariano Cúneo Libarona reveló la reforma que quiere hacer en la Justicia

El Gobierno de Javier Milei comenzó con serias medidas en el plano económico y social. Sin embargo, esto no es todo porque ahora el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberona, anunció que se vendrá una reforma en la Justicia. Cabe señalar que este organismo fue muy cuestionado por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia e incluso el peronismo presentó un proyecto para su modificación interna.

«Quiero nombrar jueces, no puede haber tantas vacantes, quiero darle más poder a los fiscales y quiero también juicios por jurados. Quiero establecer un sistema legal, novedoso e inédito conforme a los estándares del mundo. Ya funciona en Jujuy y Salta», anunció el funcionario sobre el área que apunta a modificar en una de sus primeras medidas.

En este mismo sentido, sostuvo que quiere dejar un sistema de justicia con «una imagen buena, funcionando, cada uno en su rol, con plazos razonables de juzgamiento, buenos jueces trabajando, con cordialidad. Tengo un plan de 6 meses, uno de un año y otro que tiene distintas etapas», reveló Mariano Cúneo Libarona en TN.

Sin embargo, reconoció que todavía no pudo comenzar con este proyecto porque está auditando su ministerio. «Me convertí en un administrador. No puedo avanzar con mis proyectos porque tengo una empresa, un ministerio de 5500 empleados. No se va a echar a nadie que no corresponda pero vamos a suprimir a los que no trabajen», afirmó.

«El Estado está pobre, vamos a tratar de ordenarlo y efectivizarlo», adelantó el ministro al respecto. Por último, defendió el DNU que envió Javier Milei al Congreso y que últimamente recibió una gran cantidad amparos: «No nos sorprenden los amparos, es parte de la práctica de la democracia. Este DNU tiene las mejores intenciones«, cerró.

Con información de www.elintransigente.com