Sabrina Rojas rompió el silencio sobre lo sucedido con Luciano Castro

En la última semana, Sabrina Rojas estalló contra Luciano Castro. Según sus palabras, el actor no estuvo presente en el día del festejo del cumpleaños de su hijo. El actor, por su parte, evitó dar declaraciones sobre lo sucedido y no respondió públicamente a su expareja.

"El papá no apareció y no nos fue a buscar al aeropuerto. Somos un papá y una mamá que tenemos distintas prioridades respecto a nuestros hijos", había dicho la actriz luego de su explosión pública.



Luego, explicó por qué utilizó la frase de Shakira contra Luciano Castro: "Venía en el avión, se me venía el tema ese de Shakira y me pareció divertido. Vine re caliente... Igual, tengo mucho diálogo con Luciano y siempre hablo todo antes con él. Hay que a veces alimentar el alma y la mente".



En este sentido, Sabrina Rojas habló con Teleshow y contó: "Las personas que tienen hijos en común, y están separadas a veces no se entienden. Así son los vínculos. Como dos hermanos que a veces se pelean y se enojan y pueden estar dos días sin hablarse y después vuelven a dialogar".

"Es un tema de prioridades y de trabajo extra que tenemos las madres, que a veces no lo tienen los padres. No quiero generalizar. Si bien hay muchos hombres que paternan a la par de la mujer, en general las mujeres trabajamos y también estamos pendientes de cada detalle de los niños", agregó la actriz sobre la diferencia en las crianzas entre hombres y mujeres.

Fuente: Pronto