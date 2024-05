Alec Baldwin dijo que en una época, la cocaína para él era como el café

Aunque no suele hacerlo con frecuencia, Alec Baldwin empleó un conocido podcast para revelar aspectos ignorados de sus adicciones.

"No hablo mucho de esto", afirmó en Our Way with Paul Anka and Skip Bronson. "Lo hago de vez en cuando, cuando tiene sentido".

Se refería así a su consumo de alcohol, que interrumpió el 23 de febrero de 1985.

Sostuvo que recuerda a la perfección que fue ese día cuando decidió hacerse abstemio. Baldwin, en unas declaraciones al ya citado podcast que ha recogido la revista People, explicó que en 1983 se trasladó de Nueva York a Los Ángeles.

También ofreció detalles de cómo una adicción condujo a otra.

"Tuve un problema candente todos los días durante dos años. Creo que esnifé una raya de cocaína desde aquí a Saturno", ha reconocido. "Por aquel entonces, la cocaína era como el café: todo el mundo la consumía todo el día".

Y, aunque, según ha contado, terminó dejando las drogas, lo que aumentó fue su consumo de alcohol. "Te dicen que va a pasar y así sucedió. Empecé a beber"

En la entrevista no contó la razón por la que decidió interrumpir la ingesta ni cómo lo logró. Si le brindaron o no ayuda especializada.En otra nota que dio hace años habìa revelado que a los 20 años sufrió una sobredosis.Probablemente haya tenido que dejar para no morir.

Fuente: Clarin