Interna en Telefe: Aseguran que Susana Giménez no estaría contenta con compartir pantalla con Wanda Nara

Sin lugar a dudas que Susana Giménez y Wanda Nara son dos grandes figuras de Telefe, aunque la diva que está hace años en la pantalla chica se tomó un tiempo fuera de la televisión, ya que desde 2020 no está en el canal.

Ahora, la emisora planea la vuelta de la rubia a su pantalla, en conjunto con el regreso de la esposa de Mauro Icardi tras su exitosa conducción en MasterChef, donde fue elogiada por varios colegas.

Sin embargo, al parecer a Susana no le gustaría la idea de compartir pantalla con la conductora los domingos por la noche y así lo revelaron este miércoles en Intrusos al dar detalles de la interna que se habría desatado en el canal.

Sobre la elección de Telefe para que la cantante conduzca el programa de pastelería, Guido Záffora contó: "El tema que me estaban contando es que Susana se enteró hoy y no está muy contenta de compartir pantalla con Wanda. Es su regreso triunfal a la televisión..."

Luego, el panelista reveló: "MasterChef finalmente no se va a hacer y Wanda va a estar al frente del nuevo programa de pasteleros en Telefe que es Bake Off. Entra Wanda Nara y sale Paula Chaves. Recordemos que Paula condujo tres temporadas de Bake Off, sería obviamente la conductora que tendría que suceder, pero no".

"Wanda entra en el lugar de Paula Chaves y Bake Off va a ser el nuevo proyecto de Telefe", remarcó el periodista, explicando que MasterChef quedará para enero del próximo año.

En ese sentido, al referirse al programa de Susana, detalló: "Vuelve como estrella única con su big show los domingos, con invitados y humor. Compartiría el tándem del prime time de la noche (con Wanda)".

Fue allí cuando Laura Ubfal se metió en la conversación y aseguró que, seguramente, la dupla la beneficie a Giménez, porque el ciclo de Nara le dejaría un buen piso de rating, y contó cómo sería el primer programa de la diva: "La idea es que Susana empiece primero, y que la tenga como primera invitada a Wanda con toda la familia".

