Se conocieron las fotos de Tania, la azafata señalada como la amante de Martín Demichelis

Martín Demichelis está en boca de todos por dos motivos que opacan su carrera como actual DT de Rayados de Monterrey. Lo acusan de haberle sido infiel a Evangelina Anderson con una azafata de una reconocida aerolínea, a quien habría conocido por sus viajes por el país con el equipo millonario, y en las últimas horas se viralizaron las fotos de la supuesta tercera en discordia.

Según informaron en LAM (América), la mujer se llama Tania González Ledesma. “Hoy me escribieron varios tripulantes para contarme historias. En este caso, una muy fuerte, que la condenó dentro de la empresa. Era con un comandante, que era una relación obviamente clandestina. ‘Vuelo todas las semanas con ella. Todos la odiamos’. ‘Al principio no’, me dice. ´Divina, buena compañera, muy simpática, buena onda’. La que me cuenta esto era amiga, pero la amistad se rompió porque se armó un bolonqui tremendo”, se le escuchó decir al conductor del ciclo.

Luego, agregó: “Ella vive saliendo con hombres casados y cuando la dejan, enloquece y le avisa a las esposas. Les escribe por Instagram. Por eso nadie la quiere’”. Por su parte, Evangelina desmintió estar distanciada de su marido, y publicó una foto agarrada de su mano para ahuyentar las versiones.

Esta semana también salió a la luz que Demichelis tiene un hijo en Justiniano Posse, fruto de su relación adolescente con Patricia Del Bianco. El joven se llama Facundo Bono y ante TN Show confirmó que se lleva excelente con él, la modelo y sus tres hermanos: Bastián, Emma y Lola.

Fuente: TN