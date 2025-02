Perfumes dulces de mujer que huelen a pura delicia

Los mejores perfumes dulces de mujer

Desde que Angel, de Thierry Mugler, llegó a nuestras vidas en 1992, esta nueva categoría olfativa no ha hecho más que ganar popularidad. Y es que las fragancias gourmand tienen esa capacidad atávica de proporcionarnos consuelo y seguridad como ninguna, con exponentes que figuran entre los perfumes de mujer que mejor huelen. Del chicle a la vainilla, pasando por el praliné, el algodón de azúcar, el chocolate o la grosella; cada vez que en perfumería se emplean ingredientes que podrían haber salido de la cocina sabemos que el resultado va a oler a éxito seguro. Son las notas que predominaron en los albores de los dos mil, cuando Amor Amor, de Cacharel, rompía stock constantemente, y precisamente ahora constituye la obsesión de la generación Z, para quienes estas notas dulzonas resultan rompedoras y novedosas.

Como dijo el perfumista Olivier Cresp a propósito de Devotion, de Dolce & Gabbana, “precisamente la vainilla, tan dulce y simple, será la nueva tendencia generacional en perfumería”. A diferencia de los delicados perfumes con olor a limpio, o los cálidos perfumes amaderados, los perfumes dulces de mujer crean una nube golosa a tu alrededor que no te abandona en todo el día; y es que su larga duración y fuerte estela destacan entre sus principales características. Por todo lo expuesto, para las amantes de este tipo de aromas, las fragancias gourmand resultan verdaderamente adictivas y suelen convertirse en su sello olfativo. Y aunque los perfumes dulces se suelen considerar más juveniles y ultrafemeninos, existen multitud de variaciones para agradar a un espectro más amplio, que abarca desde las girly girls hasta las que no son necesariamente fans de la estética (o, en este caso, olor) candy. He aquí nuestra selección de los mejores perfumes dulces de mujer.



#1. This is her!, de Zadig & Voltaire



Por qué nos gusta: Porque ha logrado justo lo que se proponía cuando fue concebida, recrear el aroma del rock&roll pero de una forma nada obvia. Además, es famoso por su larguísima fijación, así como por haber conquistado TikTok, donde es una de esas piezas virales que se recomiendan sin cesar.

Notas olfativas: una vainilla no tan dulce, que al combinarse con jazmín y notas de castaña crea un olor cremoso y difícil de olvidar. El resultado es marcado y de lo más original, justo lo que busca la generación Z en sus decisiones olfativas. Como señala el creador de esta firma, Thierry Gillier: “No concibo la vida sin perfume. Me gusta cuando deja una huella, afirma una personalidad. Es una alquimia entre el uno y el otro”.



#2. Baccarat Rouge 540, de Maison Francis Kurkdjian



Por qué nos gusta: Conocido por su aroma seductor, es uno de los mejores perfumes dulces de la actualidad. Es radiante y envolvente, con un corazón sensual. Otro favorito de TikTok, sin lugar a dudas, que ha conquistado a estrellas de la música como Bad Gyal o Belinda.

Notas olfativas: Como declaró Olivia Rodrigo en GQ, “es mi perfume favorito. Es buenísimo. Antes de oler Baccarat Rouge 540 no me gustaba mucho usar perfume, pero cuando lo olí pensé que era para mí. No me gusta oler a caramelo o a flores, pero con este perfume podrías oler así de forma natural si fueses un ángel o algo parecido”. Destaca por una mezcla de dulce y salado, sublimada por altas dosis de ambroxan (la versión sintética del ámbar gris)



#3. Classique, de Jean Paul Gaultier



Por qué nos gusta: Por que aunque sea dulce, pero no resulta empalagosa, y a pesar de ser muy duradera, no cansa nunca. Lanzado en 1993, tres décadas después sigue siendo considerado uno de los perfumes más sensuales de la historia, con usuarias que se han mantenido fieles a él desde su lanzamiento.

Notas olfativas: Azahar, afrodisíaca esencia del jengibre, polvo de arroz y notas de vainilla en el fondo, lo que le da la envergadura de perfume dulce.

#4. Devotion, de Dolce & Gabbana Beauty



Limón confitado, flor de azahar y vainilla; los principales ingredientes culinarios y olfativos del panettone se dan cita en Devotion, el nuevo perfume de Dolce & Gabbana Beauty.

Por qué nos gusta: Porque resulta ligera (no empalagosa), y como dijo su creador, el perfumista Olivier Cresp, “dura 24 horas en la piel, aunque la vainilla permanece hasta el día siguiente”. Además, evoluciona de un modo lujoso y confortable que resulta tremendamente sexy.

Notas olfativas: Vainilla, azahar y limón confitado; los ingredientes del panettone, tan familiar y festivo. Como dice Cresp, “al inicio, percibimos el limón y la naranja, por lo que la salida es chispeante. Por otro lado, el top es fresco con flores blancas, y el fondo es la cálida vainilla”.

