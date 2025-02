Con una imagen positiva que supera el 60 %, Pullaro ahora busca enterrar el garantismo en Santa Fe

El último informe nacional de la consultora CB ubicó a Maximiliano Pullaro con más de 60% de imagen positiva, un respaldo que se asienta en las duras medidas de seguridad tomadas en el primer año de mandato y que permitieron bajar los índices de violencia en toda la provincia. Eso, además de consolidar al gobernador con peso propio en el escenario nacional, le da sustento a su campaña para la Convención Constituyente con un mensaje que lanza contundente: “Si ganamos en la elección por la Reforma, no habrá un solo concepto garantista en la nueva Constitución”.

El gobernador busca que Santa Fe modernice su Constitución, vigente desde hace 62 años, para adaptarla a una realidad donde el crimen organizado desafía las estructuras del Estado. “Mientras yo sea gobernador, puedo asegurar que nunca más esos tipos se van a sentir los dueños de la calle”, sostuvo esta semana.

Sin concesiones

El acto elegido para hablar por primera vez de su postulación como convencional constituyente no fue casualidad. Fue desde Rosario y en la licitación de la nueva cárcel de alto perfil de Piñero, destinada a los narcos y sicarios más peligrosos de la provincia. “Esto es la manifestación de una decisión política, con coraje, porque no hay decisión, en el marco de una política de seguridad, si uno tiene miedo. Si uno le tiene miedo a las organizaciones criminales, es probable que ceda; no hace falta ser corrupto para ceder, tener miedo puede hacer que tengas que ceder. Aquí hay un gobierno que no retrocedió ni va a retroceder”, afirmó.

Con la seguridad como una obsesión de su gestión, Pullaro dejó en claro que su plan no solo se sostiene en medidas coyunturales, sino en una transformación profunda del marco legal de la provincia.

Infraestructura y reforma: los pilares del cambio

Pullaro también puso cifras sobre la mesa para demostrar que su política no se basa en discursos sino en hechos. En 40 años de democracia se construyeron menos de 4.000 plazas penitenciarias, mientras que su administración construirá 6.500 en solo cuatro años.

“Con los recursos que surgen del ajuste y de la administración eficiente del Estado, vamos a invertir 400 millones de dólares para que no tengamos más problemas en el servicio penitenciario”, aseguró.

El gobernador busca que la Convención Constituyente selle un nuevo rumbo para Santa Fe, donde el delito no tenga espacios legales para refugiarse.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.