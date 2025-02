Las vueltas de la moda: lo 'feo' se volvió cool

Me gustan las cosas feas. Ropa fea, joyas feas, colores de pintura feos: cuando redecoré mi departamento, elegí una paleta de marrones turbios al estilo de los años '70 que se traducen horriblemente ante la cámara, un hecho que me parece extrañamente agradable. De vez en cuando, una amiga mía me envía enlaces a zapatos que considera ofensivamente horribles —por tener un taco escultórico poco práctico o algún otro elemento contrario al buen gusto— acompañados de una leyenda como «apuesto a que te encantan, bicho raro» y, sinceramente, la mayoría de las veces, tiene razón.



Sin embargo, si me perdonan un momento de descarada pretensión, me considero una especie de esteta: alguien que aprecia las cosas hermosas y cree que enriquecen nuestras vidas; que quiere una casa hermosa llena de bellas obras de arte y un hermoso armario que la acompañe. Y aun así, el encanto de lo feo.





El buen gusto es mucho más que solo belleza. Cuando era una adolescente insegura (y, ejem, adulta), me tomé muy en serio la frase francesa jolie laide: la traducción literal es «bastante fea», aunque el significado es más matizado que eso, denota una belleza poco convencional o única. La idea de que, incluso si alguien o algo no se adhiere al estándar de belleza «convencional», todavía podría haber algo intrínsecamente hermoso allí; después de todo, la belleza está en el ojo del espectador.



Perdí la cuenta de la cantidad de objetos preciados que al principio pensaba que eran un poco feos o raros, pero que luego descubrí que no podía dejar de pensar en ellos y, finalmente, acabé comprando. Tomemos como ejemplo el trío de máscaras talladas en madera que ocupan un lugar destacado en la repisa de la chimenea de mi sala de estar. Las miré en un sitio web de interiores antiguos y mi primera reacción fue que tenían un aspecto demoníaco; el tipo de artefacto que se cuelga para protegerse de presencias malignas.

Aun así, volví a ver ese anuncio, y cuanto más lo buscaba, más atractivos se volvían. (También me encantó la descripción del producto que decía que estaban «posiblemente malditos»). Busqué una segunda opinión y luego una tercera, y envié fotos de ellas por mensaje de WhatsApp a mis amigos con la pregunta: «¿Son buenas o raras?» Las respuestas fueron una mezcla de evidente desdén, risa nerviosa y, en un caso, miedo. Sin embargo, cuanto más personas expresaban su aversión por ellos, más crecía mi amor por ese objeto. Pronto, estaba abriendo cuidadosamente un paquete envuelto en burbujas y deambulando por mi departamento, buscando el mejor lugar para exhibirlos.

Del mismo modo, tampoco fue amor a primera vista con las plataformas Chloé tejidas de la época de Gabriela Hearst que compré hace unos veranos. Lo mismo ocurre con mis zapatillas Martine Rose x Nike Shox de color naranja neón y amarillo, que son tan conflictivas como llamativas (y son, de hecho, el par de zapatos raros que reciben elogios constantes de hombres y no de mujeres: guardias de seguridad, comerciantes y hombres de la calle al azar han elogiado mis «botitas de fútbol», mientras que fuera de los círculos de la moda, mis conocidas las reciben con el emoji de «cara de lado»





En una era de tendencias homogeneizadas algorítmicamente, de «estética de chicas limpias» y de «lujo silenciosos», me atraen cosas que otros podrían considerar poco atractivas, en un esfuerzo por evitar que parezcan una mezcolanza identikit de tendencias de Instagram.

No estoy sola en esta mentalidad; Demna Gvasalia, de Balenciaga, y Jonathan Anderson, que convirtieron a Loewe y su marca homónima en marcas atractivas al subvertir lo esperado, crean prendas que son un poco raras. Esta temporada en Prada, la colección de Miuccia Prada y Raf Simons —con sus gafas de ojos saltones, sombreros de la era espacial y anoraks del color de un cono de tráfico sobre looks adornados con plumas o lentejuelas— fue un comentario sobre la era de la información infinita impulsada por los algoritmos, dijo la señora Prada, al examinar «la idea de la elección, de la imprevisibilidad como medida de la creatividad humana».



La itgirl e ícono de moda Alexa Chung se ha referido a buscar una «mosca en la pomada» a la hora de vestirse, y ha descrito el mal gusto como «algo emocionante». Amy Smilovic, fundadora y directora creativa de la marca de ropa femenina Tibi (cuya filosofía de estilo ha revolucionado mi forma de vestir), acuñó una frase que intento tener en cuenta a la hora de prepararme: que un atuendo requiere «buena patada»: un detalle que introduce un poco de fricción en el proceso y, en términos más generales, nos anima a cuestionar e investigar nuestras nociones de lo que constituye el «buen gusto».

Se necesita habilidad para encontrar esas prendas tan malas que son buenas, y para mí, esto es parte del atractivo: cualquiera puede hacer que un vestido bonito quede bien, pero si puedes hacer lo mismo con algo poco atractivo, eso dice mucho sobre tu estilo innato. Hay una satisfacción en estar a la altura del desafío y hacer que algo que no debería «funcionar», funcione. Esas victorias en la moda parecen ganadas con esfuerzo, y perduran.

Fuente: EllE