Facundo Manes denunció a Santiago Caputo por amenazas coactivas tras el cruce en el Congreso

El diputado nacional Facundo Manes denunció este miércoles al asesor presidencial Santiago Caputo por amenazas coactivas tras el incidente del sábado en el Congreso durante la apertura de las sesiones ordinarias. El dirigente radical exigió a la Justicia que realice una «urgente investigación» de lo sucedido a lo largo del escrito de 21 páginas que fue presentado en los tribunales de Comodoro Py.

«Vengo a promover formal denuncia penal en los términos establecidos por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación contra el señor Santiago Luis Caputo por el delito de amenazas coactivas», indicó en su presentación realizada por su abogado, Mariano Bergés. Cabe mencionar que esto sucedió el pasado sábado 1 de marzo, pero al ser fin de semana, además de dos feriados por carnaval, la denuncia formal no se pudo realizar hasta hoy.

En este marco, citó que la frase: «Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda» fue una de las amenazas que escuchó al salir del recinto tras el discurso del presidente Javier Milei. Además, el diputado Pablo Juliano también la habría escuchado en el marco del cruce que se dio en los pasillos del Congreso, un hecho que quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

«Una persona que lo acompañaba se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me ‘pecheó’. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados ‘cortitos'», agregó Facundo Manes en referencia a los golpes que denuncia de parte del youtuber libertario, Fran Fijap.

El origen del cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo

Esta disputa se dio tras un tenso cruce entre el diputado radical y el presidente Javier Milei. Aparentemente, el mandatario argentino estaba hablando sobre la designación de jueces para la Corte Suprema por decreto y Facundo Manes levantó la Constitución Nacional y se la mostró, en señal de que estaba haciendo actos por fuera de la Carta Magna.

Ante esto, el jefe de Estado, contestó: «“¡Léela Manes! Te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada, léela bien. Quizás, tu versión es con inteligencia artificial y cambias de libertario a kirchnerista como hiciste vos Manes».

El tema no terminó allí y estas dos personas del entorno del presidente fueron a buscar a Facundo Manes en cuanto terminó el acto y lo amenazaron, según asegura el dirigente en su descargo realizado en los tribunales de Comodoro Py. Ahora quedará en manos de la Justicia como avanzará esta investigación contra Santiago Caputo y, quizás, Fran Fijap.

