Pullaro: "Queremos una Constitución para el futuro, no para la coyuntura"

A pocas horas del cierre de campaña para convencionales constituyentes de la provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro, que encabeza la lista de distrito único de Unidos, acompañado por el senador capitalino Julio "Paco" Garibaldi, que hace lo propio con la departamental, visitaron El Litoral.

El mandatario provincial mostró su satisfacción por "estar en el debate más importante que va a tener la provincia en los últimos 60 años, en la elección más importante. Lo que vamos a hacer es mirar al futuro, mirar a los próximos 20 o 30 años el nuevo contrato social que va a tener la provincia, con instituciones renovadas y modernas que logren hacer fundamentalmente que Santa Fe no retroceda nunca más. Y para eso en la Constitución hay que incluir valores y principios, pero también modos y formas de gestionar lo público.

- El desafío es cómo se traducen en disposiciones concretas esos valores, como la defensa de la salud pública, la educación, el sistema previsional, la seguridad. Porque ahí hay ideas distintas.

Garibaldi - Va a haber distintos momentos. Por un lado sí, habrá artículos de la Constitución que después haya que reglamentar. Pero también queremos incorporar cosas concretas. El gobernador lo dice, si tenemos una Constitución de hace 63 años y vamos a cambiar, no es solo para recuperar el tiempo perdido, sino para mirar el futuro. Queremos tener ficha limpia por Constitución. Eso es bien claro y contundente. Queremos discutir que no haya más reelección indefinida en la provincia de Santa Fe, para poder oxigenar la democracia. Mecanismos de selección y de remoción de jueces bien claros y plurales, para que también la Justicia sea una parte importante en la lucha por la seguridad pública, cosas que la sociedad nos pide todos los días.

- Estas cuestiones se han abordado desde la gestión, digamos de manera pragmática. Por ejemplo, en educación no está consagrada la obligatoriedad de la secundaria, en materia de seguridad o justicia se debate sobre garantismo o no garantismo. Es decir, se trata de derechos y obligaciones, pero también de acciones concretas…

Pullaro - Es así. Darle fortaleza al sistema educativo, garantizando la cantidad de días de clases, no es un tema menor. Pero tampoco lo es la posibilidad que tiene el Estado de controlar a los presos que cometen delitos desde la cárcel. Hoy el texto constitucional solamente habla de que las cárceles están para la reinserción social de los presos, pero no tiene una mirada social de la seguridad pública. Tal vez hace 60 años los presos no cometían más delitos desde la cárcel que desde afuera de la cárcel, como pasa ahora. Entonces, nosotros con normas provinciales, como fue el cambio del código de procedimiento, logramos tomar el control de las cárceles. Pero si viene una corriente kirchnerista zaffaroniana, que quiere volver atrás con eso porque entiende que los delincuentes son víctimas de una sociedad injusta, y que como la cárcel como no los resocializa tienen que estar en libertad, eso nos hace retroceder y nos hace volver a los niveles de violencia que tuvimos en el '22 y en el '23, que fueron los más altos de la historia en la provincia de Santa Fe. Bueno, cuando hablamos de incluir principios, valores y modos, estamos hablando de eso también.

- La cuestión es lograr esa normatividad operativa con suficiente nivel de consenso, para que el texto constitucional no sea reflejo solamente de una determinada coyuntura, o incluso de un circunstancial gobierno, sino que realmente sea un pacto social para el futuro.

Pullaro - Yo soy el gobernador de la provincia más importante del interior de la República Argentina, y el poder que tengo como gobernador es inmenso. Y nosotros estamos planteando la limitación del poder que tiene el gobernador. De eso hablamos cuando hablamos de autonomía municipal, del Consejo de la Magistratura. Entonces, creo que nosotros somos el único espacio que está planteando una Constitución para los próximos 20 o 30 años. Cuando decimos que las bancas de diputados se distribuyan por sistema proporcional D'Hont, y no por mayoría y minoría, estamos hablando también de limitar el poder que tiene Unidos en este momento. Pero ¿por qué estando en el poder lo limitamos? Porque estamos haciendo una Constitución que mira el futuro de la provincia, que tenga toda la potencia de crecer, pero fundamentalmente de no retroceder con lo conseguido.

Campaña y elecciones

- En lo que hace a la campaña, se desarrolló de manera mucho más tranquila y menos virulenta que la de gobernador, por un lado. Y por el otro, uno mira la lista que lidera el gobernador, y los cuatro puestos siguientes pertenecen a distintas fuerzas. ¿Esto es una muestra de que los partidos que integran la coalición están operando así, unidos?

Garibaldi - Si fue una campaña de menos confrontación y más diálogo es porque no entramos a responder las confrontaciones y las mentiras que en muchas ocasiones se dijeron, porque nos parece que eso es un debate de la política puerta para dentro que nada le suma a la ciudadanía. Nosotros venimos a hablar de todo lo que estamos diciendo acá. Ficha limpia, periodicidad de los mandatos, remoción y selección de jueces, un estado más transparente, más abierto, derechos que hay que contemplar, incorporar la seguridad en la Constitución actual. Tenemos una Constitución que es la foto del pasado. Queremos que sea la representación del futuro, porque si no, el ancla tira para atrás todas las cosas que queremos hacer y que venimos haciendo, y que son el espíritu de Unidos. Como un espacio que integran distintos partidos, con distintas miradas, distintos recorridos. Pero lo primero que hicimos fue ponernos de acuerdo en qué queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer. Y después de todo eso, el gobernador de la provincia está liderando el espacio con total amplitud, con total generosidad. Dentro de Unidos, pero también por fuera, escuchando lo distinto. No concebimos a un gobernante tomando decisiones solo, o con su entorno; ésa es la mejor forma de equivocarse.

- ¿Perciben que pueda haber desinterés de la ciudadanía en este proceso y eso redunde en ausentismo? Y a la vez, ¿entienden que esta elección en alguna medida puede funcionar como un test de gestión, para un mandatario que a la vez es candidato, o para la coalición que gobierna? Incluso a nivel nacional...

Pullaro - Esto es más parecido a una elección primaria. Las elecciones primarias en términos generales en Santa Fe tienen menos concurrencia que una elección general, un 5 o un 7 %, con lo cual entendemos que va a manejarse en términos generales en esos parámetros. Para nosotros es una elección muy importante, por eso le pedimos a la ciudadanía que vaya a votar. Y nosotros creemos que la sociedad, por supuesto que termina juzgando si uno cumplió el contrato electoral o si no lo hizo. Y más allá de que lo que discute son principios y valores, porque discute el futuro, también se valora si uno cumplió o no cumplió con lo que la sociedad en términos generales esperaba. Y nosotros sentimos que hemos logrado estar a la altura de las circunstancias. Tuvimos una defensa muy sólida de la provincia de Santa Fe y de las cuestiones que había que defender, del sistema productivo frente al avasallamiento del gobierno nacional con las retenciones, logramos bajar los niveles de violencia por debajo del promedio nacional (después de habernos convertido en la provincia más violenta), logramos que las clases empiecen en tiempo y forma, después de 14 años que escuchábamos al sindicalista de turno que nos diga cuántos paro iba a haber en marzo y cuántos en abril. Y por último, volvió la obra pública después de muchos años. La obra pública parecía que no iba a volver o que no íbamos a tener un impacto de gran magnitud, y este año va a ser en el que más se va a invertir, con recursos propios. Entonces, uno siente que la sociedad pone en valor también si el gobierno o si los dirigentes cumplen o no cumplen su contrato social. Y en ese sentido entendemos que podemos tener un acompañamiento, o pedimos un acompañamiento, porque la sociedad vio el esfuerzo de muchos funcionarios, que hicimos lo que teníamos que hacer y que logramos que una provincia que salía permanentemente por malas noticias empiece a despertar.

Resistencias y acuerdos

- Incluso cuando esas medidas, o esas batallas, en muchos casos generaron resistencias o enojos. Como los cambios en la Justicia, el régimen docente, la reforma previsional…

- Siembre cuando uno toma decisiones no deja conforme a toda la ciudadanía. Pero la provincia necesitaba orden, orden fiscal, orden en el sistema educativo, orden en la cárcel y orden en la calle. Para mí era fácil hacerme el zonzo y que todo continúe como estaba, y pasar cuatro años administrando esto sin meterme en los problemas de fondo. Cuando vos hablás de la Caja de Jubilaciones, o sea, de la reforma que se llevó delante, lo que hicimos nosotros fue entrar en un debate, pero para salvarla. Porque el déficit era insostenible y lo que iba a terminar era haciendo que la Caja se traslade a la órbita nacional, como sucedió con 13 provincias. Y no hubo honestidad intelectual por parte de la oposición, que no nos decía de dónde tenían que salir los recursos para lograrlo. Porque tenía un déficit que era la mitad de lo que sale el puente Santa Fe-Santo Tomé por mes. Todos los meses, medio puente Santo Fe Santo Tomé. ¿Y cuántos años hace que los santafesinos y santotomesinos están esperando esa obra? Entonces, son debates que hay que dar. Que las clases empiecen en tiempo y forma y trabajar con el programa de asistencia perfecta para que que los docentes no hacen y bajar el ausentismo; con el programa de asistencia perfecta pagado con la baja de ausentismo, porque fue prácticamente equilibrado, se cubrió con lo que se dejó de pagar en reemplazos. Y se logró que los chicos tengan el mismo docente todo el año, y no treso o cuatro reemplazantes. Poner orden en el sistema educativo trae un costo, pero también trae un beneficio, y la sociedad termina reconociendo el valor de que no haya paros, de que las clases empiecen en término y que los chicos tengan la misma maestra.

Y la seguridad pública. Haber mejorado el sistema preventivo en Santa Fe, de 10 o 20 móviles pasar a 90, que se ven con un trabajo en la calle; de cero binomio de caminantes a 30 en La Capital, que lo chequeo diariamente. El orden en la cárcel, por supuesto que nos trae conflictos con las organizaciones criminales. Pero yo no iba a dejar que los que los tipos desde la cárcel sigan mandando a matar, sigan mandando robar, a extorsionar un comerciante para que le pague. Digo, eso alguien tenía que ponerle límites.

Entonces, obviamente que cuando uno traza una política pública sabe que no todos están de acuerdo, pero hace lo que tiene que hacer para que la provincia esté mejor.

- Plasmar éstas y otras reformas en la nueva Constitución probablemente vaya a necesitar de acuerdos, ¿o consideran que Unidos va a tener mayoría suficiente?

Garibaldi: Aunque tengamos mayoría de convencionales, todas las decisiones se van a tomar discutiendo, hablando y escuchando como se viene haciendo hasta ahora. Desde la fecha de cuándo va a ser la convocatoria la convención efectivamente (N. de la R: se habla de junio-julio de este año, o marzo-abril del próximo), que el gobernador la puede tomar si quiere él solo, pero que lo va a hacer en acuerdo con los 69 convencionales electos. Así que serán discusiones con diálogo con los distintos convencionales, por supuesto. Pero por lo pronto nosotros tenemos las ideas y las propuestas bien claras de qué es lo que queremos hacer. Y sobre todo, le pedimos a la gente también que lo contraste con la realidad. Porque he escuchado por ahí propuestas de cosas que no se pueden llevar adelante, que son imposibles, que no entran en esta discusión. O sea, que quienes proponen algunas cosas mienten, mientras que todo lo que estamos diciendo nosotros son cosas concretas, realizables. Que en algunos casos venimos haciendo y las queremos incorporar en la Constitución de la provincia, en y otras que la necesitamos para seguir avanzando en la provincia de Santa Fe.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.