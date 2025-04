El huracán Milei llegó a Rafaela, algunos chicatos "no la ven", otros tienen terror a sacarse el antifaz

Sin duda alguna que la gran sorpresa de las elecciones del domingo pasado fue el candidato de LLA Fabricio Dellasanta, nadie lo tenía en cuenta y hasta algunos políticos lo menospreciaron burlándose de que no habían hecho campaña alguna, ni publicitado sus ideas en los medios ni colgado los vetustos carteles en la vía pública que tanto afean la ciudad y tanto dinero cuestan. En una palabra, y parafraseando a los propios libertarios, "no la vieron".

Ojo que no solo en Rafaela no la vieron, en las convencionales provinciales el candidato de LLA, Nicolás Mayoraz, obtuvo un tercer puesto que muchos quieren desmerecer y es todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que fueron, las elecciones a convencionales, unas elecciones atípicas en donde, la gran mayoría de la pequeña minoría que fue a votar, no tenía ni la más pálida idea para que se votaba ni por qué. El tercer puesto obtenido por Nicolás Mayoraz es un "puestazo" teniendo en cuenta el contexto antes descripto. Que nadie se rasgue las vestiduras en referencia a la elección de constituyentes y la importancia que la reforma en si tiene para la provincia, eso no se pone en duda, pero la realidad es que a la gente eso poco y nada le interesa, la gente busca cómo vivir mejor hoy, no piensa cincuenta años para adelante, la gente quiere soluciones inmediatas y una nueva constitución por más avanzada que sea poco y nada le va a brindar a una sociedad muy castigada desde hace años.

Volviendo a Rafaela, se debe tener en cuenta que voto menos de la mitad del padrón electoral, y esa pequeña porción de votantes, tal lo que manifestamos con la elección a convencional, no sabía para qué se estaba votando. Las elecciones generales del 29 de Junio van a ser más explícitas, solo se va a votar para la renovación de concejales y no habrá tantas listas.

Fabricio Dellasanta tendrá un viento de cola que algunos no quieren ver, las generales del 29 de Junio no van a tener nada que ver con las PASO del 13 de Abril, algunos se siguen negando a verlo, seguramente para ellos la sorpresa va a ser muy grande.

Aunque muchos no lo quieran reconocer, el país cambió para bien y mucho desde la llegada de Milei al gobierno. La inflación poco a poco va desapareciendo, disminuyó la pobreza, el país es previsible, la economía también, se reactivó el crédito para la compra de viviendas y hay más trabajo. El huracán Milei llegó a Rafaela, va a ser un impresionante viento de cola para Fabricio Dellasanta y muchos se van a sorprender aún más de lo que hoy están. Como sucede siempre cuando irrumpe un disruptivo, algunos chicatos "no la ven", otros tienen terror a sacarse el antifaz.