La hija de Nicole Neumann se hartó de las críticas y explicó por qué no invitó a su mamá a su cumpleaños de 15

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se hartó de las críticas por su fiesta de 15. Desde que se supo que la modelo no estará presente en la celebración, la adolescente no deja de recibir duros cuestionamientos por parte de los usuarios.



“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de 14 años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas", escribió en una historia de Instagram.

A corazón abierto, explicó que esos mensajes no le son indiferentes. “La verdad es que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)“, sostuvo en primer lugar.

Acto seguido, se refirió a su decisión de hacer un festejo con cada uno. “Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. De todos modos, mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, aclaró.

Dicho eso, sentenció: “Con 14 años, me parece que no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia. Saludos".

Fuente: TN