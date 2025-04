El gobernador Maximiliano Pullaro se reunió en Casa de Gobierno con su antecesor y hoy diputado provincial, Omar Perotti.

El jueves, cuando algunos colegas hablaron del tema con el propio legislador, fue muy claro "cuando voy a Casa de Gobierno ingreso por la puerta principal, no me escondo. No hay nada que ocultar", remarcó Perotti que tiene una relación muy cercana y discutida por propios y extraños con un gobernador demasiado discutido.

Está bueno que los políticos de los distintos partidos tengan buena relación, pero también que se investigue hasta las últimas consecuencias los actos de gobierno y se determinen responsabilidades.

El gobierno de Omar Perotti tuvo errores imperdonables que no deben pasar desapercibidos, sobre todo en el rubro seguridad, en su gobierno la ciudad de Rosario y otros puntos de la provincia se tornaron intransitables y siempre se debe recordar que un gobernante puede actuar por omisión o por acción.

También no se puede dejar de tener en cuenta la vacunación VIP que existió en la gestión Perotti ni la obra pública y sus dudosos números, como es el caso de vialidad.

Sería importante que el exgobernador siga ingresando por la puerta grande a la casa de gobierno, pero también que se investigue, y en su defecto se castigue si existieron motivos para ello.

Buena relación si, impunidad no.