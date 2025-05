Cómo sigue la salud de Martín Ortega, el hijo de Palito y Evangelina Salazar que fue internado de urgencia

Este martes por la tarde, Martín, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar fue internado en el Sanatorio de la Providencia. En las últimas horas se conoció que el hombre de 56 años se encontraba acompañado por su hermana Julieta cuando sufrió un episodio de salud mental.

Según contó la periodista Laura Ubfal en su sitio web, la situación de Martín ya está “controlada”.

De acuerdo con lo que pudo averiguar TN, la familia llamó al 911, desde donde derivaron el pedido al SAME. Una ambulancia arribó al lugar y se llevó al productor musical. Durante la intervención de los médicos no hubo actuación policial.



El llamado a emergencias habría sido realizado a raíz de una orden judicial para internar al joven. Al aire de Desayuno Americano (América TV), Luis Bremer dio la noticia de que el hijo mayor del clan Ortega había sido internado.

“Es un tema delicado, hay mucha preocupación porque habla de un hecho que ocurrió ayer cuando fue a buscarlo una ambulancia especializada en salud mental, luego del llamado del doctor Trujillo para que se cumpla una decisión judicial“, explicó el periodista.



Después de aclarar que se trató de una internación obligada que debe estar firmada por un juez, sumó: “Tengo detalles del oficio judicial, pero no voy a leer todo porque estamos cuidando a un paciente que fue internado compulsivamente, es un suceso ocurrido tras el llamado al 911 del doctor Trujillo que había solicitado un móvil para dar cumplimiento a una internación psiquiátrica".

"La ambulancia llegó cerca de las 18 horas a la calle Galileo porque el juez determinó esta internación psiquiátrica, ya que podía ser un peligro para sí o para terceros", concluyó.

Quién es Martín Ortega, el hijo bajo perfil de Palito y Evangelina Salazar

Martín Ortega es el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. A diferencia de sus hermanos, Emanuel, Sebastián, Rosario, Luis y Julieta, el hombre de 56 años se mantiene alejado de la exposición mediática.

Aunque prefiere evitar apariciones en los medios de comunicación, el fotógrafo forma parte de la industria: trabaja en Underground, la productora que dirige su hermano, como asesor artístico.



En 2019, en diálogo con La Nación, había hablado sobre su rol en la empresa de su familiar: “Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Te exige mucho de oficina, hay que llamar para contratar gente. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, finalmente reeditar. En realidad me meto en todo: que no haya incoherencias en alguna escena, o detalles que tienen que ver con la estética y actores”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula poco más de 15 mil seguidores, el hombre comparte fotos de su día a día. Entre las postales acompañado por su mamá y su familia, hay varias instantáneas junto a famosos como Luciana Salazar, Andrea Rincón, Ernestina Pais y Lucía Galán.

Fuente: TN