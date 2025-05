Mauricio Macri salió con los tapones de punta: «Ofrecimos todo, pero el Gobierno no quiso»

En una entrevista explosiva en Todo Noticias (TN), el ex presidente Mauricio Macri expuso con crudeza el deterioro de su relación con Javier Milei, al tiempo que lanzó duras críticas al entorno más cercano del mandatario, al que calificó como un obstáculo para un verdadero proyecto de transformación. “Yo describo, ni me lamento”, aclaró, pero sus palabras dejaron en evidencia la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza.

El actual presidente del PRO no ocultó su frustración por la manera en que Milei gestiona sus vínculos políticos: “Lo que me duele y me frustra es que, como ingeniero, creo que la energía es una y la tenés que saber administrar y poner en el lugar que realmente hace falta. En la Argentina, Karina Milei está rodeada de los Menem. ¿No ven cómo está La Rioja? Con un feudalismo espantoso. No hay acceso a la información pública”.

Mauricio Macri, que fue uno de los principales respaldos institucionales del libertario tras asumir la presidencia, hizo énfasis en la oportunidad desaprovechada: “Estás queriendo sacar un país adelante, entonces tenés que poner el foco y energía para sumar. Si no podés sumar al PRO, que te salvó las papas durante la gestión, no se puede pelear con todo el mundo todo el día”.

El expresidente también puso el foco en el funcionamiento interno del Gobierno y las decisiones tomadas desde el “núcleo duro” presidencial: “Milei dice que delega, yo digo que se desentiende. Del lado del partido está Karina, del lado del Gobierno está Santiago Caputo. Javier le dice “El jefe” a Karina Milei. Yo le creo que delega, sino tengo que pensar que todas las veces que fui a comer me mentía”.

En otro tramo de la entrevista, Mauricio Macri recordó el entusiasmo inicial con el proyecto compartido: “Me propuso 1870, un proyecto de país juntos. Yo me entusiasmé porque era el sueño que uno tuvo y ahora tiene el mandato. Hoy hay un mandato de cambio profundo y permite a Milei avanzar con las reformas que necesita Argentina”.

Sin embargo, el vínculo personal entre ambos parece haber entrado en un terreno incierto: “Yo le he mandado WhatsApps. No tengo explicación, no entiendo. Yo le dije a Milei que tiene que liderar el PRO y él me dijo: ‘¿Cómo voy a hacer eso? Lo lidera usted’”.

Mauricio Macri también fue categórico sobre la disposición del PRO a colaborar con el Gobierno: “Toda la gente del PRO acompaña el cambio. Hay miles de personas más que, con cariño y respeto, si las convocás por la patria, son capaces de volver. Pero no pasó porque el Triángulo de Hierro –Javier Milei, Karina y Santiago Caputo– dijo que no”.

Finalmente, se refirió al desgaste que sintió en la relación con el Ejecutivo: “Yo me cansé desde el primer minuto del tire y afloje con el Gobierno. Por eso no volví a pedirle de ir a comer a Olivos. Si no se puede avanzar, ¿qué sentido tiene? Le ofrecimos todo. Nunca en la historia de la política argentina un partido que no es parte del Gobierno hizo lo que hizo el PRO este año y medio. Actuamos desde la responsabilidad, no desde la conveniencia”.

Con estas declaraciones, Macri deja claro que, pese a haber apostado por una alianza estratégica, la distancia con el Gobierno de Milei es cada vez más visible. Y el futuro de la relación entre ambos espacios, por ahora, está en pausa… o silenciado por WhatsApp.

Con información de www.elintransigente.com