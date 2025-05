La aberrante declaración de la abogada del exdiputado Germán Kiczka, condenado por pedofilia

Este martes se llevó adelante una nueva audiencia en la causa que condenó al exdiputado Germán Kiczka y a su hermano Sebastián por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En esta oportunidad, los jueces dieron a conocer los fundamentos del fallo y la abogada de uno de ellos realizó una aberrante defensa. “No aparentan ser niños de Argentina”, expresó sobre las víctimas de los videos.

María Laura Alvarenga, quien lleva adelante la representación de Sebastián Kiczka, cuestionó los años de cárcel que recibió por considerarlas excesivas. “Tienen más pena que algunos homicidios”, aseguró. En un juicio que finalizó el 16 de abril, el tribunal impuso 14 y 12 años de prisión a Germán y Sebastián, respectivamente.

“No mataron a nadie, no abusaron a nadie”, afirmó la mujer al salir de la sala. Además, insistió en que no se trató de abusos cometidos directamente ni de producción de ese material. “Descargaron videos, videos que están en línea. Si uno lee técnicamente, estrictamente, el artículo 128, ni siquiera mirarlos es delito. Si uno los mira en línea, no pasa nada. Esos vídeos siguen ahí”, agregó en diálogo con Misiones Online.



En el mismo sentido, la abogada sostuvo que los condenados “tienen más pena que algunos homicidios”. Asimismo, señaló que los jueces cometieron un error técnico al calificar los delitos como un concurso real, es decir, delitos independientes que se suman en la pena. “Una única conducta desarrollada a lo largo del tiempo no puede configurar un concurso real, sobre todo si son todos del mismo tipo penal y del mismo bien jurídico”, sostuvo.

También apuntó a la falta de claridad sobre la procedencia del material: “No se sabe quién lo produjo, ni de dónde salió. No se conocen las víctimas. No sabemos si eso fue hace 50 años o dos meses. No aparentan ser niños de Argentina”, manifestó.

Sobre el final, Alvarenga adelantó que apelarán la condena. “Ahora tenemos que leer los fundamentos completos, cómo se sostienen estas penas. Una vez que los conozcamos, vamos a poder establecer las líneas para un recurso bueno.”

Por último, al ser consultada por una conferencia de prensa convocada por Germán Kiczka para criticar la justicia provincial, la defensora dijo que desconocía del anuncio, pero aclaró: “Estoy segura de que Sebastián opina lo mismo”.

Fuente: Clarin