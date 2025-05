María Eugenia Vidal apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

La diputada nacional y jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal, realizó duras críticas hacia Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dos figuras históricas del espacio, por sus decisiones políticas tras las elecciones presidenciales de 2023. En una entrevista brindada al programa de streaming Gelatina, la exgobernadora bonaerense cuestionó la salida de ambos dirigentes del PRO y lamentó el impacto de estas decisiones en la unidad del partido de cara a los comicios legislativos en la Ciudad de Buenos Aires.

“Si vos te vas después de una derrota y dejás de ser parte, me parece que la responsabilidad no es del lugar donde fuiste, sino que es tuya”, expresó Vidal. En ese sentido, remarcó que su compromiso con el PRO se mantiene firme desde hace dos décadas. “No cambio de partido y mi partido no cambió”, subrayó, diferenciándose de quienes, según dijo, optaron por abandonar el espacio en busca de nuevas alianzas.

Vidal destacó la importancia de la renovación dentro del PRO y puso en valor la candidatura de Silvia Lospennato en la Ciudad de Buenos Aires. Según sostuvo, Lospennato representa a una nueva generación con ideas frescas y preparación técnica. “Desde 2019 vengo trabajando para que el espacio se renueve y para que nuevas caras se vean. Creo que Silvia se merecía que los porteños la conozcan”, afirmó.

Críticas directas y definiciones políticas

Durante la entrevista, Vidal fue contundente al referirse a la ruptura interna en el PRO. “Ni Patricia ni Horacio están más en el PRO. Se fueron. No están distanciados, no son más PRO. Patricia se afilió a otro partido, a La Libertad Avanza. Y Horacio se presenta por otro espacio”, aseguró. Bajo ese marco, llamó a la claridad política de cara a las elecciones del domingo 18 de mayo, cuando se renovarán 30 bancas de la Legislatura porteña.

Asimismo, cuestionó el rol de Rodríguez Larreta en la decisión de fragmentar al partido en el escenario porteño. Según Vidal, esta división puede favorecer al kirchnerismo. “Está claro que por ir divididos, por la decisión de Horacio, se termina favoreciendo un triunfo del kirchnerismo. No lo escondemos, no le mentimos a los porteños”, enfatizó.

En cuanto a su relación personal con ambos dirigentes, Vidal diferenció los planos afectivo y político. Reconoció que mantiene una amistad con Rodríguez Larreta, pero confesó estar “profundamente decepcionada” con su decisión. En cambio, señaló que nunca tuvo una relación cercana con Bullrich. “Con Horacio, sí, es mi amigo y no va a cambiar mi afecto personal, pero estoy decepcionada de su decisión política. Se lo dije antes de que se presente”, añadió.

Llamado a la coherencia partidaria

Vidal aprovechó también para reflexionar sobre el momento actual de la política argentina. Señaló que el triunfo de Javier Milei generó un “parteaguas” en las estructuras tradicionales, lo que desató discusiones internas en todos los partidos. Sin embargo, reafirmó que el compromiso con las convicciones debe primar por sobre los resultados electorales.

“Yo no vine a hacer política solo para ganar elecciones. Vine a defender las cosas en las que creo”, declaró. En ese contexto, reiteró su defensa del PRO como espacio de pertenencia y descartó cualquier posibilidad de migrar a otros sectores. “Mi partido no cambia. Yo no cambio de partido y mi partido no cambió”, concluyó.

Por último, recalcó que las elecciones legislativas deben centrarse en la discusión de ideas y no en eslóganes vacíos. “No se discute si la Ciudad va a tener o no tener olor a pis, porque un legislador no te limpia la plaza. Discute leyes. Y ahí, la más capacitada es Silvia Lospennato”, cerró Vidal con firmeza.

