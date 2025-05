Hidrovía, puerto y aeropuerto en la gestión "logística" de Santa Fe

La ratificación del reclamo para profundizar la hidrovía de Timbúes a Santa Fe; comitivas por cargas hacia el puerto de la capital provincial desde Paraguay y Córdoba; acuerdo con el puerto de Montevideo como enlace por barcazas para salir al mundo; promoción de cargas aéreas desde Sauce Viejo y reclamos para completar la obra del circunvalar ferroviario a Santa Fe.

Mónica Alvarado, magíster en planificación, gestión y economía del transporte y Jorge Henn, el ex vicegobernador de Santa Fe, son la secretaria y el subsecretario de Transporte y Logística de la provincia. Hablaron con El Litoral sobre el desafío que plantea una de las demandas centrales del sistema productivo -junto a lo tributario o lo laboral- para ganar competitividad.

"Uno de los objetivos es bajar los costos logísticos. Se mueven más cargas en camiones que trenes y barcazas; el costo económico, medioambiental y social es muy importante", señaló Alvarado, quien definió que "la infraestructura es necesaria pero no suficiente si no viene de la mano de modificar leyes".

Los funcionarios provinciales están aguardando que Nación haga realidad la modificación por decreto de la ley nacional de Cabotaje, que impide que las barcazas de bandera paraguaya (casi la totalidad de las que recorren a diario el Paraná desde Asunción hasta el Río de la Plata) toquen dos puertos argentinos o deriven carga a Montevideo.

Ante la consulta, Henn subrayó "la posición sólida del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, de mantener el calado de Timbúes al norte para que Santa Fe siga siendo un puerto de ultramar.

"Vamos por la carga. Los empresarios nos han hecho saber que necesitan reducir costos y canalizar la carga por el puerto de Santa Fe. Hay cooperativas de San Justo y algunas de Entre Ríos interesadas en operar contenedores y estamos ante la posibilidad de llevar adelante con éxito algunas discusiones que también dependen del dragado de la hidrovía".

Henn señaló la posibilidad de "armar un consorcio con puertos del norte para bajar su carga en Santa Fe, porque en Rosario hay un problema de congestión". Sostuvo que hay que tener la convicción y demostrar que se puede. La carga es lobby, no viene sola como tampoco las navieras.

"Vamos a tener en el corto plazo, definido por el gobernador de la provincia, una misión a Paraguay que va a tener que ver con analizar eventuales cargas portuarias y conectividad aeroportuaria".

Alvarado ratificó ante la consulta que ya está firmado el acuerdo entre el puerto de Santa Fe y el de Montevideo, desde donde la conectividad al exterior podría ser incluso menos onerosa para las cargas santafesinas. Además anticipó que "en mayo tenemos una segunda ronda de negociaciones por la hidrovía y la oportunidad de plantear las modificaciones necesarias.

Calado a 25 pies

"Hicimos desde la provincia 14 propuestas, entre ellas el calado a 25 pies al norte de Timbúes hasta Santa Fe, además de plantear una autoridad de control con participación de la provincia, que tiene 489 kilómetros de costas sobre la hidrovía". Se refirió a la participación de Santa Fe para el monitoreo de dragado y balizamiento de los pasos críticos que definen la eficiencia del canal navegable.

Henn añadió que "la agenda está fundamentalmente en lo nacional y en la definición del calado. El ministro (Puccini) lo planteó en la audiencia pública convocada en su momento por Iñaki Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. "No hay doble discurso. El gobierno provincial apuesta a una mirada integral más allá de Timbúes", ratificó.

Respecto del traslado del puerto y la posibilidad de ir "construyendo puentes" hacia el nuevo emplazamiento sobre el canal navegable troncal, Henn dijo que "es un tema que en algún momento hay que retomar".

Ratificó que "hoy el planteo provincial tiene que ver con hacer operativo este puerto. Hay misiones comerciales, vamos a promover el transporte fluvial y multimodal y vamos a dar las discusiones que correspondan".



"Multimodal"

"La herramienta es el transporte multimodal. Cuando hablamos con un empresario, hablamos del costo tributario y la logística; son los obstáculos para llegar a los mercados. Esos y los obstáculos aduaneros, los burocráticos", explicó Henn a la hora de expandir el transporte de cargas por camiones.

Alvarado recordó el esfuerzo de la provincia al asumir la construcción de los accesos viales a los puertos en el sur santafesino; recordó que Nación no cede las rutas que Santa Fe propone revitalizar y puso el acento en el impacto negativo por la paralización de la circunvalar ferroviaria a la altura de Santa Fe.

El próximo lunes a Córdoba

Mónica Alvarado anticipó que "el lunes que viene viajamos con el ministro Gustavo Puccini a Córdoba, junto al plantel de los cuatro puertos públicos de la provincia, para reunirnos con el clúster productivo de esa provincia".

La especialista recordó que "está vencido" el acuerdo con los mediterráneos para que utilicen parte del puerto de Santa Fe. Gestionan un entendimiento con el puerto seco de Córdoba, ubicado en el Parque Industrial de la Cámara de Comercio Exterior mediterránea, junto a la circunvalación de la ciudad y en conexión directa con la autovía 19.

Henn detalló que "es un tema central. Hay un interés de Córdoba que facilita que la carga venga directamente a los puertos de Santa Fe; para esto es decisiva la obra de finalización de la autovía 19 entre la capital mediterránea y San Francisco", reseñó el ex defensor del pueblo.

Se vence el acuerdo con China por el circunvalar

Mónica Alvarado reconoció que "los trenes están llegando a Timbúes pero no con la intensidad que deberían. Las obras de la circunvalar de Santa Fe están paradas (por decisión del gobierno nacional); hay inversión hecha que viene con financiamiento chino".

Ante la consulta dijo que "estuvimos trabajando con la Administradora de Infraestructura Ferroviaria (Adif), que es de quien depende la continuidad del trabajo. Es un despropósito tener la infraestructura paralizada de una obra que permitiría aumentar la velocidades, la cantidad de trenes pesados, y desactivar una cantidad enorme de pasos a nivel en Santa Fe".

Henn añadió que "estamos llevando adelante acciones concretas. En agosto se estaría cayendo el convenio con los chinos. El ministro nos instruyó para que lleváramos adelante las acciones necesarias para reclamar una obra que tiene 60% de ejecución y es estratégico para la carga ferroviaria, para la participación de la carga en la matriz ferroviaria.

"El Belgrano Cargas es tema central. Para los cordobeses tampoco hay desarrollo portuario si no es acompañado por el desarrollo ferroviario; eso también está internalizado en el mapa logístico santafesino, en las obras esenciales" para dar competitividad la producción.

Parque logístico y Sauce Viejo

"Es otro de los temas centrales para nosotros, el parque logístico al lado del aeropuerto de Sauce Viejo. Es un viejo planteo del Centro Comercial; se va a avanzar fuertemente en el fideicomiso; tenemos la titularidad de las tierras.

"No venimos a sobreactuar -señaló Henn- sino que hay un fuerte direccionamiento del gobernador de la provincia para transformar estos espacios en producción. Es el mandato que tenemos en un área estratégica para generar desarrollo, competitividad y empleo".

Señaló que "el aeropuerto es hoy mucho más que un aeródromo. Hemos logrado que la ANAC lo reconozca con categoría internacional y hay un nuevo escenario con el cierre de la pista de Fisherton por 90 días.

"Se están haciendo inversiones -ampliación de zona de embarque y arribo, reparación de baños- que se suman al intento de consolidar un depósito fiscal. Estamos llevando adelante reuniones con las líneas aéreas, acompañados por el ministro, para generar nuevas conectividades".

La secretaria añadió que incluso esas gestiones incluyen la posibilidad de vuelos internacionales "para que se conozca el potencial de Sauce Viejo y generar una política aeroportuaria provincial. No son -con Fisherton- dos aeropuertos independientes sino que se complementan. Y en Sauce Viejo, estar al lado del parque industrial nos permite estar trabajando para generar más cantidad de vuelos".

Henn complementó que hay escenarios de mayor conectividad con Paraguay, puentes que tienen que ver con el empresariado, con el mundo del deporte.

"Las líneas aéreas -dijo- piensan en las cargas más allá de los pasajeros; hay clientes, por ejemplo en el parque tecnológico o en Rafaela; las bodegas vacías permiten dar lugar a eso. El mecanismo Exporta Simple, algo que se hace sólo en Ezeiza, es una plataforma para -sin ser exportador- poder embarcar al exterior. Hoy ya existe en Rosario y esperamos hacerlo aquí".

Alvarado añadió que "tenemos un segundo operador logístico en Rosario y estamos rompiendo el centralismo porteño. Somos los primeros en obtener esta apertura fuera de Ezeiza. Todo con costos y facilidades accesibles, para que las Pymes rompan el miedo a lo que significa la exportación. Es un mecanismo sencillo, accesible", insistió.

El factor geopolítico

"Parece más lejano, no tenemos certeza", señaló Alvarado sobre la posibilidad argentina de construir el túnel en el paso andino de Agua Negra (en San Juan), que permitiría la conexión todo el año con puertos del Pacífico y que complementaría el corredor bioceánico, que pasa por Santa Fe.

La funcionaria respondió así ante la consulta por el cambio geopolítico de la Casa Rosada, que parece tomar distancia de Beijing (la ruta de la seda incluye el túnel) para acercarse a Washington.

La secretaria añadió además, sobre la inconclusa circunvalar ferroviaria en torno de la capital santafesina -también financiada en parte por China- que "está claro que necesitamos dar cauce al desarrollo minero. Necesitamos traer la producción del norte y de cuyo a la zona de puertos; en eso estamos trabajando en la cruz de la hidrovía y con el corredor bioceánico".

El 10% que no vuelve

Alvarado recordó que "el gobierno de la provincia viene haciendo un esfuerzo enorme en el transporte público interurbano de pasajeros. Hay que tener en cuenta que hubo un cambio de paradigma; el subsidio que ya no llega a Santa Fe lo financian todos los argentinos y argentinas mediante el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

"Cuando en Santa Fe se carga combustibles -enfatizó- se aporta casi el 10% de ese gravamen a nivel nacional; es un impuesto con asignación específica, que acá no llega al área del transporte de pasajeros. Para las empresas de transporte se pagaban subsidios nacionales que ya no llegan".

Recordó que "la provincia viene haciendo un esfuerzo enorme para sostener a las empresas, para generar esas capilaridades que se necesitan para garantizar que lleguemos con el servicio a todos los lugares" del extenso territorio provincial.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.