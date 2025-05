Lewandowski sobre la posibilidad de armar un interbloque con Monteverde en la Convención: "Vamos a trabajar en consenso"

Semanas atrás, el concejal rosarino y convencional electo por una parte del justicialismo, Juan Monteverde, le propuso a Marcelo Lewandowski trabajar de manera coordinada dentro de la Convención Constituyente que se abocará a la reforma de la Carta Magna santafesina. Este jueves, en el marco de la entrega de diplomas a los convencionalistas, el senador por Santa Fe respondió a esa posibilidad.

"Estamos trabajando y vamos a trabajar en consenso, por supuesto, con el bloque que encabezó Juan (Monteverde). Vamos a tener muchas coincidencias, así que esto, más allá de bloque o interbloque, lo importante es tener coincidencias con todos para tener la Constitución más amplia posible", expresó Lewandowski.

El legislador aseguró que los contactos ya están en marcha. "Reuniones tenemos permanentemente. Yo ayer, por ejemplo, recibí las propuestas que hizo Roberto Sukerman: fueron 60 propuestas muy bien trabajadas, seriamente. Me las entregó y vamos a evaluarlas también para tenerlas en consideración", dijo.

En ese sentido, remarcó la importancia de abrir el diálogo: "Nosotros nos sentamos y hablamos con todos. Insisto: tenemos que mostrarles a los santafesinos, sobre todo a los que no fueron a votar, que quienes representamos a la política santafesina actuamos con la mayor seriedad posible para tener una Constitución que abarque a la mayoría".

Consultado sobre posibles acuerdos con el oficialismo, Lewandowski respondió: "Ojalá que sí. Creo que el gobierno tiene que tomar nota de que, a pesar de haber ganado con amplitud sobre el segundo, bajó mucho el caudal de votos y se necesita de todos para tener una Constitución amplia. No puede ser la representación de un sector político, tiene que ser la representación de la sociedad santafesina".

Una Constitución "solidaria"

"Por supuesto que queremos una Constitución que tienda a una humanidad presente y solidaria. No como algunos gestos que se están viendo desde Nación, donde un funcionario dice que 'una familia que tiene un integrante con alguna discapacidad es problema de esa familia'. Bueno, esas cosas en la Constitución no las podemos permitir", sentenció en declaraciones a la emisora LT10.

Lewandowski subrayó los principios que considera irrenunciables: "Tenemos que ser una provincia productiva, solidaria, que atienda al bien común. Me parece que esas deben ser las consignas y los lineamientos básicos. Después, en la redacción, una palabra más o menos no es menor, pero tenemos que demostrar que un país no es un número de inflación o cuánto está el dólar, sino los valores que queremos dentro de una Constitución y una sociedad".

Uno de los temas sensibles dentro del debate constituyente es la posible reelección del gobernador. Para Lewandowski, "es solo uno de los puntos. Hay muchas cosas que hay que acordar. Creo que tenemos que legitimar una Constitución que, como no tuvo una amplia participación ciudadana, por lo menos tenga el mayor consenso posible".

Agregó que "el tema de las reelecciones es uno de los temas. Yo creo que, ante todo, tiene que ser una Constitución que no tenga menos derechos que la del 1962, claramente. Mantener la Caja de Jubilaciones es uno de los puntos también a tener en cuenta".

También se mostró crítico sobre la posibilidad de incorporar en la Constitución santafesina un mecanismo similar al DNU nacional: "No al DNU solapadamente redactado. Instalar el DNU en la provincia de Santa Fe no es una buena medida. Fíjese lo que está pasando en Buenos Aires o a nivel nacional con la instalación de los DNU".

En cuanto al trabajo legislativo, advirtió: "Acá, cada vez que ha habido un pedido de emergencia en distintas áreas, hoy hay cinco ministerios que están trabajando con presupuesto de emergencia. Hay un montón de cuestiones: salud, educación. Nosotros creemos que el tema de salud, las adicciones, deben ser incorporadas".

Sobre la posibilidad de percibir una remuneración por ser convencional constituyente, el legislador fue tajante: "No. Nosotros, los que tenemos una función en el Estado, no debemos cobrar. Y creo que aquellos que dejan sus gestiones o sus trabajos para dedicarse a esto sí merecen una contribución. Pero los legisladores o quienes ya estamos en funciones, me parece que no corresponde".

Finalmente, explicó cómo compatibilizará su rol como senador nacional con la participación en la Convención: "Esperemos que no se superponga. Hemos pedido trabajar principalmente los días que hay comisiones en Buenos Aires y sesiones en Buenos Aires. En las charlas iniciales planteamos que lunes, martes y viernes sean los días clave para la Constituyente, dejando miércoles y jueves para el Congreso. También se evaluó trabajar los sábados. Son solo dos meses, no va a durar un año. Ojalá se pueda coordinar sin descuidar otras funciones".

Y concluyó: "Por eso dijimos que la Constituyente debía ser en febrero o marzo. Así se evitaba la superposición con la actividad legislativa. En Buenos Aires, salvo alguna extraordinaria, no iba a haber sesiones. Pero bueno, ya está".

