Pullaro y su equipo en retiro espiritual

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezará este sábado un taller de evaluación de metas para la gestión que tendrá por escenario la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. La invitación incluye a la vicegobernadora, ministros, secretarios y subsecretarios que integran el gobierno provincial.

Voceros del gobierno hablan de un retiro espiritual que comenzará a las 9 y finalizará a las 17. "Es hora de volver a encontrarnos, hablar, reflexionar, hacer autocrítica, charlar, planificar. El desafío es el 2026" señaló el propio Pullaro cuando lo consultó El Litoral sobre los objetivos del encuentro.

El gobierno que encabeza el radical tiene reuniones semanales de gabinete alternando entre Rosario y Santa Fe aunque el pasado lunes no hubo encuentro debido a la gira programada por el mandatario para el norte santafesino. No obstante, la convocatoria del sábado es mayor a la del gabinete porque incluirá prácticamente todos los cargos políticos e incluso legisladores provinciales.

Reformas

Si bien, todavía no finalizó el primer semestre del año, la intención del gobierno es empezar a trabajar para el 2026. Los organizadores señalan que desde julio para el gobierno será central la reforma constitucional cuya convención empezará a sesionar el 14 de julio.

Las otras reformas plasmadas por Unidos se vienen llevando adelante: la de la Corte Suprema de Justicia implicó la llegada de tres nuevos ministros mientras que en la previsional la definición de la constitucionalidad está ya en manos de la Corte Suprema de Justicia.

"Hoy no hay jubilado de altos ingresos que no haga los aportes mayores previstos por la emergencia" destacó un vocero de Casa Gris validando la estrategia llevada adelante por Fiscalía de Estado.

Sobre las obras públicas

En cuanto al plan de obras públicas en marcha, el ministro Pablo Olivares ha dicho al equipo de gobierno y a los legisladores que los pagos de trabajos en marcha tienen la asignación de recursos hasta fin de año.

El propio Pullaro escuchó el martes, en la reunión con sus pares en CFI, que muchas provincias están en dificultades para afrontar el pago la primera etapa del medio aguinaldo y tienen poca asignación para obra pública. Santa Fe parece la excepción producto del orden dispuesto en las cuentas públicas en diciembre de 2023 cuando llegó a la Casa Gris la actual administración.

Olivares intenta tranquilizar a sus pares que de mantenerse el ritmo actual de la economía, Santa Fe llegará dentro de los parámetros presupuestarios a fin de año. Hoy, los certificados de obras públicas se pagan en los tiempos legales previstos.

En el Gobierno confían que la semana venidera saldrá en Legislatura la ley que le autorizará al Ejecutivo tomar un crédito externo de hasta mil millones de dólares y que permitirá poner en marcha una serie de obras de infraestructura consideradas estratégicas especialmente para apoyar al sector productivo.

Provincia tiene como objetivo la mejora en las rutas pero también llegar con gasoductos a gran parte de Santa Fe y aprovechar la oferta del combustible generado a través de las explotaciones de Vaca Muerta.

El sábado último, en Rosario, Juan Cruz Cándido y Jorge Alvarez encabezaron una reunión sobre el panel de control que tiene el gobierno sobre la ejecución de políticas en cada ministerio y que contó, en momentos, con la participación del propio gobernador.

Cándido explicó que cada Ministerio tiene responsables de la carga de la calidad del dato al panel de control y en la última reunión se ajustó el funcionamiento sobre la marcha de cada obra y de cada programa. El tablero es uno de los instrumentos centrales de control de la gestión que puso en marcha la administración actual para el seguimiento de objetivos, obras y programas.

